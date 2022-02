En tanto, no se notificaron más fallecimientos. El pico de la tercera ola parece haber quedado atrás. La ciudad ha dejado atrás el pico de la tercera ola de la pandemia: este viernes se notificaron apenas 16 contagios nuevos de COVID-19, mientras que no se informó ningún otro fallecimiento. Así, Campana acumula 26.273 positivos desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. En tanto, se mantienen en 330 las víctimas mortales. La evolución de la semana mostró una baja sostenida de casos. El lunes comenzó con el reporte de 96, aunque esta jornada contenía también los detectados el fin de semana pasado, cuando no hubo parte oficial. Más adelante, el martes, la Secretaría de Salud informó 29 contagios y otros 21 el miércoles. En tanto, el jueves fueron 11, una de las cifras diarias más bajas de los últimos meses. De esta manera, los cinco días hábiles de la cuarta semana de febrero sumaron 173 contagios, lo que representa un descenso del 44% respecto a los acumulados durante igual período de la semana previa (311). El último fallecimiento se notificó el miércoles: la víctima fatal era una mujer de 80 años de edad. Y la tasa de letalidad se mantiene en 1,25%. Desde el inicio de febrero se registraron 1.459 casos positivos y 15 víctimas mortales. Por estos índices ni se comparan a los de enero: el primer mes del año terminó representando no solo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Solo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 28% de los casos acumulados en Campana desde marzo del 2020. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este viernes 74 nuevos casos de coronavirus y 307 en estudio. Con esas cifras, el distrito acumula 25.970 contagios totales, mientras que se elevan a 422 los fallecidos.

