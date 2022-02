La Comisión Directiva del Centro de Empleados de Comercio renovó su mandato

P U B L I C



El secretario general, Luis Juárez, seguirá al frente del gremio por cuatro años más. Señaló que en Campana no se está tomando personal y renovó su compromiso de lucha contra el trabajo en negro. La comisión directiva del Centro de Empleados de Comercio de Campana renovó su mandato hasta el año 2026, prometiendo seguir en la defensa de los derechos de sus trabajadores. En ese sentido, Luis Juárez, secretario general, señaló que en Campana "no se está tomando personal", lo que complica el acceso al mercado de trabajo sobre todo de los jóvenes, al tiempo que adelantó que seguirá luchando para reducir el empleo en negro. En ronda de prensa, Juárez destacó que "los compañeros siguen depositando confianza en nosotros" -la actual comisión directiva conduce desde 2001- y subrayó que el proceso electoral interno se llevó a cabo "de acuerdo a las resoluciones del Ministerio de Trabajo". Y es que la cartera laboral disponía un plazo de 180 días a partir de septiembre para que los gremios que no habían llevado adelante comicios debido a la pandemia pudieran regularizar su situación. De las elecciones que se llevaron a cabo en noviembre participó solo la lista blanca de la agrupación 26 de septiembre. Juárez remarcó que dentro del Sindicato de Comercio de Campana "se hace todo democráticamente" de acuerdo al estatuto y la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Tras asumir el nuevo mandato, el secretario general expresó su deseo de "seguir brindando más beneficios" y "estar al lado del compañero cuando lo necesite". Por estos días, el gremio se encuentra entregan 600 kits escolares a hijos de afiliados de entre 3 y 17 años para que puedan afrontar equipados el inicio del ciclo lectivo 2022. "Todos los aportes que hacen los afiliados vuelven a ellos en beneficios", destacó Juárez. Precisamente en este punto el secretario general hizo referencia a la problemática que está atravesando el comercio local en cuanto a generación de nuevos puestos laborales y la precarización. Juárez indicó que el panorama "está complicado" y que no es peor gracias a la condición "de zona industrial" que tiene Campana. "El empleador hace lo que puede, está con lo justo, quizás no toma personal como años atrás, se mantiene el plantel", indicó el gremialista, quien indicó que existe "una gran desocupación" en especial "entre los jóvenes que solían buscar en el comercio su primer empleo". Junto al estancamiento en el número de puestos de trabajo, otro desafío para el Sindicato de Comercio es la erradicación del trabajo no registrado. "Justamente, el trabajo en blanco es lo que permite que podamos dar el beneficio de útiles escolares, juguetes y descuentos en las farmacias. Si no hay aportes, no hay beneficios", manifestó Juárez. El secretario general indicó que esta problemática se repite "en los comercios chicos y los supermercados orientales", mientras que el gremio trata de regularizar la situación "haciendo denuncias y presentaciones en el Ministerio de Trabajo. Por último, Juárez destacó el esfuerzo de la Federación nacional para lograr una paritaria 2021 que estuvo por encima de la inflación anual. Al respecto, comentó que los últimos aumentos previstos comenzaron a cobrarse en febrero y pasarán a formar parte del básico en abril. También que la nueva negociación seguirá incluyendo una cláusula de revisión como hasta ahora.

