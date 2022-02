El DT debe definir una modificación obligada en la defensa por la expulsión de Facundo Gómez, quien fue suspendido por dos partidos. La tercera fecha comenzó ayer con dos empates. Hoy se juegan otros cuatro encuentros.

Este sábado, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento previo al duelo que sostendrá mañana domingo frente a Santamarina de Tandil por la tercera fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

Ese encuentro se disputará desde las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Juan Pafundi, quien dirigirá por primera vez al equipo de nuestra ciudad.

De cara a este desafío, el entrenador Marcelo Franchini debe resolver una modificación obligada en la defensa, dado que Facundo Gómez recibió dos fechas de suspensión por la expulsión frente a Atlético de Rafaela (la jugada fue evaluada como acción brusca).

La salida de Gómez de la formación es una situación totalmente novedosa para el Violeta en lo que va del año: junto a Germán Montoya, Nicolás González y Juan Pablo Zárate fue titular en todos los partidos amistosos y también en los primeros dos compromisos del torneo.

Como marcadores centrales suplentes están Gabriel Pusula y el juvenil Agustín Solveyra. Sin embargo, quien saldría de arranque como primer marcador central sería Brian Camisassa, quien ya demostró su polifuncionalidad en el segundo tiempo frente a La Crema: ingresó para cubrir el lateral izquierdo y terminó en la zaga central junto a Fernando Moreyra.

Otro que tampoco estará a disposición para este domingo es Diego Martínez: el lateral izquierdo se desgarró en el debut y en el encuentro frente a Atlético de Rafaela fue reemplazado por Lucas Amud, quien tuvo una sobria actuación.

En contrapartida a las bajas de Gómez y Martínez el entrenador recupera a Federico Mazur, quien ya cumplió con la fecha de suspensión recibida por la roja ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Igualmente, Agustín Alberione se mantendría como lateral derecho titular, según deslizó el DT durante la semana.

"Creo que el equipo jugó bien (en Rafaela), entonces creo que sería una locura hacer más modificaciones de las necesarias", manifestó en declaraciones al programa radial Tribuna Local.

Así, probablemente Mazur ocupe un lugar en el banco de suplentes, donde la mayor novedad sería la aparición de Nicolás Bertocchi, el mediocampista "organizador" que fue el último refuerzo que incorporó Villa Dálmine para este campeonato. Después de un trabajo físico especial que viene realizando bajo la supervisión del cuerpo técnico, el exjugador de Gimnasia de Jujuy recibiría hoy su primera citación en el Violeta.

Mientras los once que iniciarían el partido serían: Germán Montoya; Agustín Alberione, Brian Camisassa, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet.



BRIAN CAMISASSA SERÍA EL PRIMER MARCADOR CENTRAL ANTE LA BAJA DE FACUNDO GÓMEZ.

DOS EMPATES AGÓNICOS EN EL INICIO DE LA FECHA

Ayer se puso en marcha la tercera fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y los dos encuentros que abrieron acción terminaron de la misma manera: con empates agónicos por parte del conjunto local.

En el estadio Nuevo Francisco Urbano, en el quinto minuto de adición, Santiago Coronal le permitió rescatar un punto a Deportivo Morón, que terminó igualando 1-1 con Defensores de Belgrano.

En tanto, en Río Cuarto, Maximiliano Padilla convirtió de penal para Estudiantes con los 90 minutos ya cumplidos. De esa manera, el conjunto cordobés empató 1-1 ante Tristán Suárez y no pudo trepar al primer lugar de la tabla (quedó 5º con 5 puntos, uno menos que All Boys, Almagro, Guillermo Brown y Belgrano).

Este sábado, la programación continuará con cuatro encuentros: Deportivo Madryn vs San Martín de Tucumán (17.00; TyC Sports), Gimnasia de Jujuy vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (17.00), All Boys vs Chaco For Ever (17.00) y Nueva Chicago vs Sacachispas (19.05; TyC Sports).

En tanto, mañana domingo se medirán: Deportivo Maipú vs Mitre (17.00), Flandria vs Chacarita (17.00; TyC Sports), Villa Dálmine vs Santamarina (17.00), Gimnasia de Mendoza vs San Telmo (17.30), Güemes vs San Martín de San Juan (19.00), Belgrano vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00) y Temperley vs Brown de Adrogué (21.30; TyC Sports).

Para el lunes quedaron otros cuatro partidos: Deportivo Riestra vs Atlanta (17.00), Almagro vs Instituto (19.10; TyC Sports), Alvarado vs Agropecuario (20.00) y Quilmes vs Ferro Carril Oeste (21.10; TyC Sports). La fecha se cerrará el martes con Almirante Brown vs Atlético de Rafaela (17.00; TyC Sports).