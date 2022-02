El lateral derecho está aislado y se perdería el encuentro del próximo lunes en el estadio Carlos Vallejos. También está en duda el atacante Enzo Moreno. Con tres partidos, hoy comienza la tercera fecha del Torneo Apertura. Después del buen empate que consiguió frente a Lamadrid en condición de visitante y de los rumores (desmentidos por la propia Comisión Directiva) sobre un posible alejamiento del entrenador Alejandro Albamonte, el plantel de Puerto Nuevo está encarando la recta final de su preparación para el duelo que sostendrá el próximo lunes frente a Real Pilar. El partido, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera C, se desarrollará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos (que ya cuenta con sistema de riego automático) y con el arbitraje de Jonathan De Otto. De cara a este compromiso, el DT debería realizar un cambio obligado, porque Santiago Ojeda se encuentra aislado por protocolo Covid y se perdería este partido después de haber sido titular en los dos iniciales. Para suplantarlo en el lateral derecho, Albamonte cuenta con varias opciones: Luis Rodríguez ya ha jugado en esa posición ante Berazategui (ingresó en el complemento, justamente por Ojeda), mientras que en el plantel también se encuentran Gian Croci y Maximiliano Carnelutto, dos jugadores que todavía no han integrado la lista de 18 convocados, pero que naturalmente pueden desempeñarse en ese puesto. Otro futbolista que no está entrenando con normalidad es Enzo Moreno, quien fue titular ante Berazategui y suplente frente a Lamadrid (lo reemplazó Alexander Meza). Así que su disponibilidad para jugar frente a Real Pilar está en duda. En cuanto a otras modificaciones, el DT se volvió sumamente conforme con lo realizado por el equipo en Villa Devoto y, en caso de optar por alguna variante, la principal posibilidad está en el ataque. Ante el Carcelero presentó de arranque a dos centrodelanteros (Leandro Fleita y Maximiliano Maciel) y para recibir a Real Pilar evalúa dos alternativas: mantener ese esquema (con la chance de que Gastón Cueto sea titular) o sacar a uno de los 9 y disponer de un "enganche" que le dé mayor volumen de juego (tanto en la pretemporada como en el debut, Julio Serrano jugó en esa posición).

SANTIAGO OJEDA SE PERDERÍA EL DUELO DEL LUNES (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). ARRANCA LA 3ª FECHA Este sábado se pondrá en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera C: desde las 17.00 horas se enfrentarán Luján vs El Porvenir y Atlas vs Central Córdoba de Rosario; mientras, a partir de las 19.00, jugarán Laferrere vs San Martín de Burzaco. Mañana domingo, la programación continuará con otros dos encuentros: Victoriano Arenas vs Leandro N. Alem y Liniers vs Midland. Y el lunes se cerrará con cuatro cotejos: Argentino de Merlo vs Lamadrid, Puerto Nuevo vs Real Pilar, Claypole vs Sportivo Italiano y Excursionistas vs Deportivo Español.