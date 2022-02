El Jefe de Gabinete Municipal presentó su renuncia indeclinable

A partir del 1 de marzo, Ezequiel Sabor no formará parte del Ejecutivo Municipal. Según trascendió, fue convocado a trabajar en el armado político del PRO. Tras su paso por la embajada de México durante la gestión Macri y luego de poco más de dos años a cargo de la Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Campana, ayer por la mañana el contador Ezequiel Sabor formalizó su decisión de dejar el cargo a partir del próximo 1 de marzo de manera indeclinable. Según trascendió, fue convocado a trabajar en el armado político del PRO de cara a las elecciones del 2023. Como se recordará, se trata del esposo de la Licenciada en Psicología Mariela Schwartz, quien también ocupó la Jefatura de Gabinete de la administración Abella durante 4 años, para luego desempeñarse como concejal, puesto que declinó por razones personales. Consultada al respecto por La Auténtica Defensa, Schwartz señaló que no está en sus planes volver al Ejecutivo municipal y que tampoco está interesada aunque se lo propongan. Otra posible candidata a ocupar el lugar vacante sería la concejal y ex Secretaria de Desarrollo Humano, Elisa Abella, quien aseguró no haber sido consultada por el Intendente al respecto. Finalmente, también sondeamos al ex secretario de Producción, Empleo y Turismo; y actualmente Secretario de Espacio Público de Campana quien señaló "estar cómodo" en su actual función. "Si el Intendente me lo pide porque me necesita ahí, yo iría. Pero no es un puesto que me quite el sueño", señaló.

Rodríguez Larreta y Sabor en 2014, cuando ambos eran funcionarios de Macri en la ciudad de Buenos Aires.