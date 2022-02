SUBA DE 50 CENTAVOS El dólar blue cotiza con una ligera suba de 50 centavos, para ofrecerse a $211 para la venta en el mercado paralelo, mientras la brecha cambiaria permanece por debajo del 100%. En lo que va del año, la moneda norteamericana acumula una suba de $3 o 1,4% en el circuito informal, muy por debajo de la inflación. En el mercado mayorista, el billete asciende siete centavos, a $107,45: la brecha cambiaria con el blue alcanza al 96,4%. En el mercado minorista, la divisa se vende a un promedio de $133,88, al tiempo que la cotización ahorro o solidaria se ubica en $185,63. En cuanto a las cotizaciones ligadas a la actividad financiera, el contado con liquidación opera en los $204,45 vendedor, y el Bolsa o MEP, en $198,14. Por su parte, las reservas internacionales cayeron en U$S 157 millones el jueves y finalizaron en U$S 37.077 millones. DETENIDAS EN ROSARIO Dos mujeres, familiares directas del Clan Cantero, fueron detenidas junto a otras 14 personas en varios allanamientos realizados en el marco de la causa de la cocaína adulterada en la ciudad de Rosario. Según confirmaron fuentes policiales, este jueves antes de la medianoche, efectivos antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), concretaron cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores, de Rosario, donde detuvieron a 16 personas que forman parte de la organización narcocriminal Los Monos. Una de las casas allanadas es conocida como el búnker celeste que ya había sido revisado en otras oportunidades y en donde no se había encontrado nada hasta el momento. Según los investigadores, el revuelo mediático de hace unas semanas con respecto a la cocaína adulterada que dejó como saldo varias personas intoxicadas en Rosario, funcionó como aviso, y los responsables de vender la droga allí habían abandonado el lugar. MARCHAS DE REPUDIO El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se movilizó a la sede de la embajada de Rusia en Buenos Aires, donde criticó tanto al país que comanda Vladimir Putin como a las naciones occidentales de la OTAN, y lamentaron que "Ucrania se volvió un campo de disputa entre imperialistas". En tanto, ciudadanos ucranianos en la Argentina, con participación de argentinos que rechazan ese conflicto, realizaron una movilización en el barrio de Recoleta. Durante la manifestación en el edificio diplomático ruso, los dirigentes del MST cuestionaron la invasión, pero también tildaron a los miembros de la OTAN como un "instrumento del imperialismo" estadounidense. Celeste Fierro, una de las referentes del MST, aseguró: "La invasión del imperialismo ruso es un paso más en el intento de Rusia de recuperar territorios y el precio lo paga el pueblo de Ucrania". INSATISFACCIÓN El encargado de negocios de Ucrania en Argentina, Sergiy Nebrat, manifestó su insatisfacción con la posición del Gobierno ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. "No estamos conformes con la respuesta de Argentina", afirmó el funcionario y aseguró que espera poder concretar una reunión con el canciller Santiago Cafiero. "Queremos una señal clara por parte de Argentina para que le pida a Rusia que saque sus tropas militares. Vamos a hacer todo lo posible por la paz, pero vamos a defender a nuestro país y a nuestras familias", sostuvo el diplomático en rueda de prensa en la puerta de la embajada de Ucrania en Buenos Aires. "Anoche fue la noche más terrible para Kiev desde 1941, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la capital de Ucrania fue invadida por la Alemania nazi. Es el primer día en la historia del siglo XXI que un país con armas nucleares ataca ciudades civiles en Ucrania, esta noche atacaron 33 ciudades. Tenemos heridos y muertos en la población civil, no militares", narró.