Corrientes: Alberto Fernández recorrió las zonas afectadas por los incendios

El Presidente fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés. Visitaron un campamento de brigadistas en San Miguel y evaluaron los daños en la provincia. A pesar de la lluvia, el Presidente viajó a Corrientes con el objetivo de evaluar y recorrer las zonas afectadas por los incesantes incendios. Al momento, la provincia registra la quema de más de 700 hectáreas. El mandatario llegó a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones a las 12.30, donde fue recibido por su gobernador, Gustavo Valdés. Desde su cuenta de Twitter, el jefe provincial aseguró que continuaba lloviendo en la provincia. Según fuentes de Casa de Gobierno, la decisión de viajar a Posadas tiene que ver con que las zonas afectadas se encuentran próximas a la provincia de Misiones. Entre las actividades en agenda, Fernández visitó el campamento de brigadistas en San Miguel y recorrió por las zonas afectadas por incendios forestales en Corrientes y Misiones con los gobernadores Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Valdés. Junto al jefe de Estado en el avión que despegó 11.25, viajan los ministros Eduardo "Wado" de Pedro (de Interior), Julián Domínguez (de Agricultura y Ganadería), Aníbal Fernández (de Seguridad), Juan Cabandié (de Ambiente), y su equipo, la flamante secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y el viceministro de la cartera, Sergio Federovisky. También acompañaban, el Presidente del Banco de la Nación, Eduardo Hecker y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Al descender en la base operativa que funciona en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, ubicada en el partido correntino de San Miguel, el Presidente destacó: "Estuve en permanente contacto con el gobernador y mandamos también a nuestros funcionarios para ver lo que pasaba". "El Gobierno nacional estuvo en contacto siempre enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades", explicó el mandatario durante la actividad en la escuela, donde se albergan alrededor de 250 brigadistas de distintas provincias y de la delegación enviada por el gobierno de Bolivia. "El cambio climático no es un problema del futuro, el cambio climático ya ocurrió. Esto que nos está pasando es el cambio climático. Es necesario entenderlo y es necesario afrontarlo", señaló el Presidente. En ese punto, pidió "entender que frente a semejante cambio hay también una responsabilidad individual, que es la de no hacer nada que pueda sembrar un incendio", y completó: "Debemos entender que con este clima, con estas temperaturas y sin agua cualquier chispa puede generar un dolor inmenso". Además, el jefe de Estado agradeció a los bomberos, brigadistas locales y de todas las provincias, y a las fuerzas de seguridad nacional que colaboraron con Corrientes. "Gracias a todos los que están acá desde el primer día. Gracias a todos por el esfuerzo que han hecho, por el coraje, por el empeño y por dejar el corazón gratis. Gracias a nuestros hermanos bolivianos por la ayuda y al gobierno de Brasil que ha enviado brigadas", subrayó. En ese marco, Fernández afirmó que "no importa de qué provincia o pueblo se trata" a la hora de enviar ayuda, y precisó: "Estuvimos desde el primer día trayendo el apoyo que hacía falta, no sólo bomberos, no sólo personal de seguridad, sino también los recursos que tenemos que hacer llegar a los productores, sin burocracia, porque no hay tiempo". Al tomar la palabra, el gobernador Valdés precisó que "se ha dado una batalla épica contra el fuego" en Corrientes, y resaltó: "Estamos ante la sequía más grande en 60 años y hay zonas que son desoladoras, con lagunas que han desaparecido, por lo que quiero que el pueblo de Corrientes tenga la fortaleza que siempre mostramos a lo largo de nuestra historia". Por su parte, Cabandié anunció que su cartera incrementará en 10.000 millones de pesos la inversión para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento de los Bosques Nativos. El Ministerio de Ambiente dispondrá asimismo otros 500 millones de pesos para la restauración de bosques nativos afectados por incendios, en el marco de un Plan Federal que promoverá la inversión en la producción de plantas nativas, y la capacitación e implementación para la restauración de bosques. En tanto, el ministro de Agricultura informó que "hay una línea de financiamiento para asistir a los productores con menos de 50 cabezas, con 200 millones de pesos en forma inmediata, 500 millones a tasa cero a 22 meses, y con un 30% de financiamiento".

