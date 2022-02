Efemérides del día de la fecha, 26 de Febrero

HISTÓRICA EQUIVOCACIÓN EN LOS OSCAR Sucedió en el año 2017, en la 89º edición de los Premios Óscar, cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error a "La Land Land" como ganador de la categoría "Mejor película". En ese entonces, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Beatty abrió el sobre y, con desconcierto y confusión, chequeó la tarjeta generando que los presentes se rieran; en busca de apoyo, se la dio a su compañera que, sin comprender lo ocurrido, leyó con seguridad "La La Land". Así, el elenco del supuesto ganador subió al escenario a recibir la estatuilla mientras los organizadores entraban en pánico por la equivocación. Repentinamente, el productor de la película, Jordan Horowitz, anunció el ganador y mostró a las cámaras la tarjeta: "Perdón, hay una equivocación. ´Moonlight´, ustedes ganaron mejor película. No es una broma". Entre la sorpresa y perplejidad, los ganadores se dirigieron al escenario y recibieron el premio al momento que Beatty justificaba: "Quiero decirles lo que pasó, abrí el sobre y decía ´Emma Stone, La La Land´ por eso miré a Faye y a ustedes por tanto tiempo. No estaba tratando de ser divertido". Luego, en el detrás de escena, Emma Stone manifestó: "Por supuesto que fue increíble escuchar que ´La La Land´ había ganado el premio a mejor película, me hubiera encantado ganar, pero estamos muy emocionados por ´Moonlight´. Creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos".



FALLECE DRINGUE FARÍAS Juan Manuel Farías Torterolo nació el 12 de marzo del año 1914 en Buenos Aires. Proveniente de una familia de actores, Farías comenzó su carrera en el circo y luego, junto a sus hermanos, formó parte de una compañía teatral dedicada a los espectáculos infantiles. Más adelante, integró las compañías de Olinda Bozán y la que dirigían Enrique Muiño y Elías Alippi. En el año 1925 debutó en la gran pantalla actuando en la película muda "El caballero de la rambla" y, tras la llegada del cine sonoro, actuó en las películas "La barra mendocina" (1935), "Lucrecia Borgia" (1947), "El barco sale a las diez" (1948), "Intermezzo criminal" (1953), "Dringue, Castrito y la lámpara de Aladino" (1954) y "La pérgola de las flores" (1965). En cuanto a la televisión, trabajó en "Caras y Morisquetas", "La Familia Gesa se divierte", "La Revista de Dringue" y "La historia de Celia Piran". Por otra parte, en teatro, actuó en "Coca Cola en marcha", "La pérgola de las flores" y "My Fair Lady". Falleció en el año 1980 en Buenos Aires.



"NEW KID IN TOWN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1977, el sencillo "New Kid in Town" de Eagles destronaba a "Blinded by the Light" de Manfred Mann´s Earth Band del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Hotel California" (1976) y compuesto por Don Henley y Glenn Frey junto a J.D. Souther, la canción es acerca de la "naturaleza fugaz del amor y la fama": "Básicamente estábamos diciendo: ´Mira, sabemos que estamos al rojo vivo en este momento, pero también sabemos que alguien vendrá y nos reemplazará, tanto en la música como en el amor´".