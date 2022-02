P U B L I C



Estamos en carnaval y bien vale darse un gustito con sabor a historia o mito… Una de las versiones de su creación: "Mi abuelo y mi tío abuelo eran dos bon vivants de la época. Un martes cualquiera de los años 30, después de divertirse por ahí, terminaron en "Río Bamba", el mítico restaurant de la esquina de Riobamba y Santa Fe, que ya no existe. Era tarde, la cocina estaba cerrada, pero como hacían lo que querían y los conocía todo el mundo, pasaron a la cocina para ver qué quedaba", relata Juan Gramajo sobre las andanzas de su abuelo y continúa: "Encontraron algo de jamón, huevos y papas. Entonces cortaron las papas tipo y las frieron, mientras sarteneaban el huevo y el jamón. Todo para sentarse a comer un revuelto que jamás pensaron que se convertiría en un boom", apunta el nieto del creador. Pero además, aclara que en ese entonces el plato se conocía como "huevos a la Gramajo", que "no lleva arvejas, ni morrón" y que Río Bamba no tardó en incluir en su carta. INGREDIENTES - 150 grs de jamón cocido. - 4 huevos. - 2 cebollas medianas. - 2 papas grandes. - 50 grs de manteca. - 1 lata de arvejas frescas remojadas. - 2 cucharadas de perejil picado. - Sal y pimienta. - Aceite de girasol, c/n. PREPARACIÓN Pelar y cortar finamente las cebollas. Reservar. Pelar las papas y cortarlas en bastones muy delgados, dejarlas en remojo en agua fría y enjugarlas, por lo menos 2 veces, hasta que salga todo el almidón. Secarlas muy bien para que no quede agua en las mismas. Reservarlas. Cortar el jamón en tiras de manera rústica y de no más de 2 centímetros de ancho. Reservar. Batir los huevos hasta que rompan el ligue, salpimentarlos. Reservar. Colocar en una sartén la manteca y calentar la misma para rehogar la cebolla hasta que transparente. Apagar el fuego y reservar. Freír aparte las papas hasta dejarlas doraditas y un poco crujientes, luego reincorporarlas al rehogado de cebollas removiendo con mucha suavidad. Agregar las arvejas, las tiras de jamón y el batido de huevos. Revolver suavemente hasta que los huevos cuajen. Espolvorear con perejil picado y servir. Atención: Es importante la cocción de cada uno de los ingredientes para lograr el punto justo, el resultado de un buen revuelto es justamente esto: ni pasados ni poco cocidos.









Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com