Nombre real: Chiavegato, Aldo Victorio. Cantor, letrista y compositor. (21 de marzo de 1914 – 27 de octubre de 1968). Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.

Nació en el centro de Buenos Aires, pero pronto sus padres, Gino y Teresa Burri, se mudaron al sur del país. Cuando llegó la edad escolar decidieron mandarlo de nuevo a la capital, a la casa de un familiar, en el barrio de Palermo.

En su adolescencia tuvo problemas broncopulmonares y se trasladó, con su familia, a la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba. Fue un inconveniente con suerte porque fue allí donde se despertó su vocación de cantor. Durante ese período se relacionó con músicos y guitarristas. Tenía pinta y una buena voz y comenzó a presentarse, con relativo éxito, en los escenarios de la región. Además, trabajaba con su padre, que era encargado de una quinta, repartiendo verdura y abono en un carro.

En 1933 regresa a Buenos Aires y, según relata la Revista Radiolandia del 18 de septiembre de 1937, pudo conseguir trabajo en el teatro Nacional como corista en la obra De Gabino a Gardel.

En la mencionada publicación hizo el siguiente relato: "A fin de temporada ingresé a la orquesta de Juan Canaro, con quien trabajé durante un año como cantor. Luego, ocho meses con Pedrito Maffia y de nuevo con Juan Canaro. Motivos íntimos me obligaron a dejar el canto por algún tiempo y cuando regresé me integré a la orquesta de Roberto Zerrillo, aunque por poco tiempo, por las mismas circunstancias personales citadas. Y pocos meses después reaparecí como solista acompañado por un trío típico en Radio Ultra. Ahora, acabo de debutar, el primero de este mes, en Radio Belgrano, con la orquesta de Elvino Vardaro, con quien estoy muy contento porque apareado con Maffia, son los más altos valores de la música popular, ¿Mi cantor favorito? Gardel, dudo que haya otro en cualquier época que haya cantado o cante como él. ¿Un recuerdo?... Cuando una oyente desconocida me envió un alfiler corbata, una joya muy fina, acompañada de una esquela donde me confesaba haber llorado escuchando una interpretación mía del tango ´Qué pena señor´ de Rodolfo Biagi".

"¿Una anécdota? Sí, me ocurrió en Cosquín cuando recién comenzaba y era habitual que me llevaran a dar alguna serenata. Un sábado por la noche ya estaba acostado cuando dos amigos insistieron en que le cantara a una moza, novia de uno de ellos. Finalmente me convencieron, fui y regresé a dormir. Al otro día, domingo, estaba en el cine cuando dos policías me llevaron de mala manera a la comisaría, llegué medio maltrecho. Allí me esperaba el comisario y, finalmente, me enteré que por una broma le había cantado a la novia del mismo comisario, a quien no le gustó nada el asunto".

También cantó en varias orquestas: la de Horacio Pettorossi, en Radio Prieto, junto a la cancionista Susana Ortiz, la de Ricardo Malerba y con Federico Scorticati, con quien realizó una gira por Brasil.

En 1938 viajó a Francia con Rafael Canaro. El otro vocalista era Alberto Tagle. Fue Rafael quien le puso su nombre artístico.

En 1939 se incorporó a Radio El Mundo donde actuó por varios años acompañado por guitarras, habitualmente por las de Edmundo Zaldívar y también, por la orquesta de la emisora. Allí permaneció hasta ser requerido por Astor Piazzolla junto al cantor Héctor Insúa.

En 1948, abandonó la orquesta de Astor y comenzó una nueva etapa. En 1952 debutó como solista en la audición Patio de tango de Radio El Mundo.

En estos años, alternó su tarea artística con otros trabajos. En 1958, es invitado a integrar la compañía de Mariano Mores, para la obra musical Luces de mi ciudad. Y al año siguiente, con la orquesta de Mores, se fue de gira a Venezuela.

Fue el autor de la música y la letra del tango Che Marieta.



