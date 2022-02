Anoche perdió 3-2 con Atlético. Los otros tres equipos campanenses jugarán mañana por sus boletos a los Octavos de Final. Desamparados FC cerró anoche su primera participación en la Copa Federación Norte: como visitante, cayó 3-2 frente a Atlético Baradero, por la sexta y última fecha de la Zona C. El conjunto del barrio Villanueva ya no tenía chances de alcanzar los Octavos de Final. En contrapartida, su rival ya estaba clasificado y necesitaba solamente un punto para asegurarse el primer puesto del grupo. De esta manera, Desamparados se despidió de esta experiencia regional que le permitió trascender las fronteras de nuestra ciudad y, también, sumar a sus filas a un histórico del fútbol de nuestra ciudad como Horacio "Otto" Falcón. En cuanto a los resultados, el desenlace no fue el esperado: una victoria y cinco derrotas en seis presentaciones. Sin embargo, el balance es sumamente positivo por todo lo que implica este certamen: desde la clasificación hasta la participación. En tanto, los otros tres equipos campanenses que son protagonistas de esta Copa Federación Norte 2022 jugarán mañana domingo por sus respectivos boletos a Octavos de Final. La Josefa, líder de la Zona B, necesita un empate ante Central Buenos Aires en Zárate (domingo 17.00) para asegurar su lugar en la próxima instancia. Por su parte, Deportivo San Felipe está obligado a ganarle como local a Estrada de Zárate (domingo 17.30, en Las Campanas). Mientras Defensores de La Esperanza visitará a Defensores Unidos de San Pedro (domingo 17.30) con la necesidad de ganar para no depender del resultado del duelo entre Sarmiento (Z) e Independencia (SP) que se jugará a posteriori.

DESAMPARADOS SE PRESENTÓ ANOCHE EN BARADERO.