FUE PARA FÉNIX En el inicio de la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Fénix venció ayer 2-0 como visitante a Dock Sud y se ubicó, al menos momentáneamente, como único líder del certamen con 7 unidades. En el encuentro hubo un campanense por lado: el delantero Germán Águila fue titular en el Docke, mientras Juan Ignacio Mercier ingresó en el ST para el Cuervo. Hoy se disputan otros seis partidos: Colegiales vs Argentino (Q), Deportivo Merlo vs J.J. Urquiza, Defensores Unidos vs Comunicaciones, Villa San Carlos vs Los Andes, UAI Urquiza vs Ituzaingo y Deportivo Armenio vs San Miguel. INDEPENDIENTE VS BOCA Esta noche, desde las 21.30 horas, Independiente recibirá en Avellaneda a Boca Juniors en el partido más atractivo de la jornada. Los otros tres encuentros de este sábado también corresponden a la Zona B y son: Colón vs Barracas Central (17.00), Rosario Central vs Godoy Cruz (17.00) y Aldosivi vs Central Córdoba (19.15).



BANFIELD ES LÍDER Ayer, en el inicio de la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, Banfield venció 1-0 como visitante a Platense y se trepó a lo más alto de la tabla con 8 unidades. Por su parte, Defensa y Justicia derrotó 3-2 a Gimnasia de La Plata y quedó como uno de los escoltas con 7 unidades. CAMBIOS DE SELECCIÓN Las próximas dos presentaciones de la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas sufrieron modificaciones. Los dirigidos por Lionel Scaloni serán locales el 25 de marzo ante Venezuela (y no el 24), situación que podría propiciar el cambio de escenario (está pautado que sea en Santiago del Estero). Luego de ese cotejo, el martes 29, Argentina enfrentará a Ecuador en Guayaquil (y no en Quito). JUEGA EL PSG Después de la derrota sufrida ante Nantes en la fecha pasada, Paris Saint Germain buscará hoy la recuperación cuando enfrente como local a Saint Etienne (17.00; ESPN) por la 26ª fecha de la Ligue 1 de Francia. Además, para el conjunto de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi será la chance de recuperar confianza de cara a la revancha frente a Real Madrid por Champions League. LOCO NECESITADO Este sábado, Leeds United recibirá a Tottenham (9.30) por la 27ª fecha de la Premier League. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa está inmerso en una racha negativa de tres derrotas en fila, en la que recibió 13 goles. Además, entre otros partidos, hoy también juegan: Manchester United vs Watford y Everton vs Manchester City. CHOLO VS CHACHO Por la 26ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid recibirá hoy a Celta de Vigo en un duelo de entrenadores argentinos: Diego Simeone conduce al Colchonero, mientras Eduardo Coudet dirige al elenco gallego. Además, también este sábado, Real Madrid (líder del certamen, con seis puntos de ventaja sobre Sevilla) visitará a Rayo Vallecano SIN CAMBIOS, PERO… En el inicio de la 27ª fecha de la Serie A de Italia, Milan igualó 1-1 con Udinese, mientras Inter terminó 0-0 con Genoa. Por ello, no hubo modificaciones en la cima de la tabla: Milan es líder con 57 e Inter es escolta con 55. Sin embargo, mañana Napoli (54) puede alcanzar al Rossonero si vence a Lazio.