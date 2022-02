Desde las 17.00 horas recibe a Santamarina de Tandil por la tercera fecha. Brian Camisassa reemplazaría al suspendido Facundo Gómez. En tanto, Nicolás Bertocchi aparece por primera vez entre los convocados.

Por la tercera fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde la visita de Santamarina de Tandil. El encuentro se disputará desde las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Juan Pafundi.

Para el Violeta será la oportunidad de conseguir su primera victoria en la temporada, luego de la derrota 2-1 sufrida en el debut ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y tras el empate 1-1 frente a Atlético de Rafaela del pasado domingo.

En ese duelo ante La Crema, los dirigidos por Marcelo Franchini tuvieron un buen funcionamiento táctico (con mayor protagonismo de Emiliano Agüero, se plantó mejor en la mitad de la cancha) y dejaron conformes al entrenador, que solo realizaría una variante obligada para esta tarde.

Es que Facundo Gómez recibió dos fechas de suspensión por la roja en Rafaela y, por ello, el DT deberá volver a retocar la defensa y todo indica que el primer marcador central frente a Santamarina será el cordobés Brian Camisassa.

De esta manera, la última línea Violeta cambiará hoy en un 75% respecto al debut, dado que Agustín Alberione seguiría como lateral derecho (Federico Mazur, que ya cumplió su sanción, iría al banco) y que Lucas Amud continuará como lateral izquierdo (Diego Martínez se recupera de un desgarro). Entonces, el único que se mantiene respecto al partido con Guillermo Brown es el marcador central izquierdo, Fernando Moreyra.

En la mitad de la cancha, Agüero será el volante central y cerca suyo jugarán Laureano Tello y Ezequiel D´Angelo; mientras Nicolás González y Francisco Nouert seguirán como extremos y Juan Pablo Zárate, como centrodelantero.

Entonces, el once inicial de Villa Dálmine para esta tarde será: Germán Montoya; Agustín Alberione, Brian Camisassa, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet.

En tanto, en el banco de suplentes, la principal novedad es la aparición del mediocampista Nicolás Bertocchi, último refuerzo que se ha sumado al plantel. Junto a él estarán: Alan Sosa, Gabriel Pusula, Federico Mazur, Joaquín Rikemberg, Lautaro Díaz y Federico Haberkorn.

Por su parte, Santamarina llegará a Campana con el objetivo de abrir su cosecha de puntos en el campeonato: hasta el momento no ha sumado, luego de las derrotas sufridas ante Deportivo Riestra como visitante y frente a Belgrano de Córdoba como local.

El plantel del Aurinegro está compuesto por mayoría de jóvenes apuntalados por tres jugadores de amplia experiencia como lo son el defensor Osvaldo Barsottini (40 años), el mediocampista ofensivo Mariano González (40) y el delantero Martín Michel (38).

Para el compromiso de esta tarde, el entrenador Sebastián Cejas no contará con Facundo Leiva (fue titular ante el Pirata) e ingresaría Emilio Mac Eachen, por lo que Agustín Jara pasaría como lateral izquierdo en el sistema 4-1-4-1 que utiliza el DT (4-3-3 cuando ataca).

Entonces, los once titulares serían: Nicolás Temperini; Lucas Vallejo, Osvaldo Barsottini, Emilio Mac Eachen, Agustín Jara; Tobías Coppo; Guillermo Vilallba, Agustín Rojas, Mariano González, Elián Tus; y Martín Michel.



EL VIOLETA Y EL AURINEGRO VOLVERÁN A VERSE LAS CARAS EN MITRE Y PUCCINI.

DOS "PERFECTOS" MENOS

Este sábado, en la continuidad de la tercera fecha, dos equipos que habían comenzado con dos victorias el campeonato no pudieron seguir en esa senda exitosa: Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió 3-1 como visitante ante Gimnasia de Jujuy, mientras All Boys igualó 2-2 como local con Chaco For Ever. Así, el conjunto de Floresta quedó en la cima de las posiciones con 7 puntos, al igual que San Martín de Tucumán, que venció 2-1 a Deportivo Madryn como visitante. Además, anoche, Nueva Chicago igualó 1-1 con Sacachispas.

Este domingo, la programación continúa con: Deportivo Maipú vs Mitre (17.00), Flandria vs Chacarita (17.00; TyC Sports), Villa Dálmine vs Santamarina (17.00), Gimnasia de Mendoza vs San Telmo (17.30), Güemes vs San Martín de San Juan (19.00), Belgrano vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00) y Temperley vs Brown de Adrogué (21.30; TyC Sports).

Para mañana lunes quedaron otros cuatro partidos: Deportivo Riestra vs Atlanta (17.00), Almagro vs Instituto (19.10; TyC Sports), Alvarado vs Agropecuario (20.00) y Quilmes vs Ferro Carril Oeste (21.10; TyC Sports). Mientras la fecha se cerrará el martes con Almirante Brown vs Atlético de Rafaela (17.00; TyC Sports).

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, Villa Dálmine consiguió 2 victorias y Santamarina ganó en 6 ocasiones. Igualaron 2 veces. El conjunto Violeta marcó 6 goles, mientras el equipo de Tandil convirtió 17.

COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 4 partidos: el equipo de nuestra ciudad logró 2 triunfos (4 goles) y el conjunto de Tandil ganó uno (3 goles). Se registró un empate.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 18 de septiembre de 2021, por la 26ta fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine venció 1-0 a Ramón Santamarina con gol de Fernando Bersano.

APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine lleva dos partidos sin perder frente al "Aurinegro Gigante de las Sierras Santas", con una victoria y un empate. La última derrota en Campana se produjo el jueves 2 de junio de 2016, por la 2da fecha del Torneo de Transición de la B Nacional: 1-0 con gol señalado por Facundo Castro.