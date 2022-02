A La Josefa le alcanza con un empate en su visita a Central Buenos Aires, mientras los otros dos equipos de nuestra ciudad necesitan ganar: San Felipe recibe a Estrada en cancha de Las Campanas y el Defe visita a Defensores Unidos en San Pedro. Este fin de semana concluirá la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2022 y, de esa manera, quedarán definidos los 16 equipos clasificados a los Octavos de Final que seguirán peleando por el título (el campeón obtiene un lugar en el próximo Torneo Regional Federal Amateur). En esa pelea hay tres equipos campanenses involucrados. En la Zona B, La Josefa llega a esta última jornada como único líder: suma 10 puntos, dos más que Central Buenos Aires de Zárate y Fundición de Baradero. Por eso, este domingo visita a Central Buenos Aires (17.00), sabiendo que un empate le alcanza para clasificarse a Octavos de Final. En caso de derrota, necesitará que Fundición no le gane a San Martín (Z) en Baradero. Por su parte, Defensores de La Esperanza visitará a Defensores Unidos de San Pedro (domingo 17.30) con la obligación de ganar para no depender del resultado del otro encuentro de la Zona D, que disputarán Sarmiento de Zárate e Independencia de San Pedro. En este grupo, puede pasar de todo, dado lo apretadas que están las posiciones: lidera Independencia con 8 unidades y por detrás se ubican el Verdinegro, Sarmiento y Defensores Unidos, con 6. En el triple empate, la ventaja es para el Defe (+1 de diferencia de gol), por lo que, en caso de igualar esta tarde, tendrá una chance más de clasificar, aunque necesitará que Sarmiento no derrote como local a Independencia. Finalmente, para Deportivo San Felipe no hay margen de error: sí o sí debe vencer a Estrada de Zárate para quedarse con la segunda posición de la Zona C (están igualados con 7 puntos, pero la diferencia de gol perjudica al Aurinegro). El encuentro se disputará desde las 17.30 horas en canchas de Las Campanas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. El otro duelo de este grupo se jugó el viernes por la noche: Atlético Baradero superó 3-2 a Desamparados, que se despidió del certamen con un balance final de una victoria y cinco derrotas.

EN LA PRIMERA RUEDA, SAN FELIPE VENCIÓ 3-2 A ESTRADA EN ZÁRATE (FOTO: IARA ARRIOLA).