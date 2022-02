Este lunes, desde las 17.00 horas, el Portuario irá en busca de su primera victoria desde su regreso a la divisional. Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá mañana lunes a Real Pilar en un partido que comenzará a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con el arbitraje de Jonathan De Otto. Para el Portuario será su tercera presentación desde su regreso a la divisional: en el debut cayó 2-1 como local frente a Berazategui, mientras el pasado domingo igualó 0-0 con Lamadrid como visitante. Así, este lunes, el conjunto de nuestra ciudad buscará su primera victoria de la temporada, para tratar de seguir ganando confianza y asentamiento en la cuarta categoría del fútbol argentino. "El equipo anduvo muy bien", señaló el DT Alejandro Albamonte luego de la igualdad en Villa Devoto. "Estamos por el buen camino. Demostramos que somos un equipo compacto, muy duro, que sale a ganar en todas las canchas, Estoy muy conforme con el plantel, con el esfuerzo con el que entrenan los jugadores", agregó en diálogo con FM Radio City. Horas después de esas declaraciones, llegó el sobresalto que significaron las versiones de un "inminente" alejamiento del entrenador (información publicada por el sitio Solo Ascenso), una situación que fue rápidamente desmentida por la Comisión Directiva del club. En cuanto a lo futbolístico, para el encuentro de mañana, el Auriazul mantiene dos interrogantes en su formación titular (al DT no solo no le gusta dar pistas de la alineación, sino que tampoco difunde la lista de convocados). Por un lado, Santiago Ojeda no será de la partida (por protocolo Covid) y en su lugar, como lateral derecho, ingresaría Luis Rodríguez, más allá que Gian Croci o Maximiliano Carnelutto podrían cumplir también esa función. Mientras la otra duda respecto al once inicial es táctica y tiene que ver con el ataque: Emanuel Pentimalli y Gastón Cueto podrían ingresar por Leandro Fleita y Maximiliano Maciel. Esto dependerá del dibujo táctico que implemente el entrenador y de la apuesta para atacar a Real Pilar, teniendo en cuenta que ni Fleita ni Maciel han tenido el protagonismo esperado en las primeras dos fechas. De esta manera, la probable formación titular de Puerto Nuevo para enfrentar al Monarca sería: Javier Balbuena; Luis Rodríguez, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Alexander Meza, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Pentimalli o Maciel y Cueto o Fleita. Por su parte, el conjunto pilarense llegará a Campana después de haber perdido 1-0 con Laferrere como local en la segunda fecha. En cambio, en su debut venció por el mismo marcador a Luján, como visitante. FECHA 3 Ayer, en el inicio de esta tercera fecha del Torneo Apertura, Luján venció 2-1 a El Porvenir, Atlas superó 2-0 a Central Córdoba de Rosario y Laferrere derrotó 2-0 a San Martín de Burzaco. Con esos resultados, el conjunto de La Matanza quedó solo en lo más alto de la tabla con 7 puntos. Hoy continuará la programación con otros dos encuentros: Victoriano Arenas vs Leandro N. Alem y Liniers vs Midland (ambos a las 17.00). Mientras mañana lunes se cerrará con cuatro cotejos: Argentino de Merlo vs Lamadrid, Puerto Nuevo vs Real Pilar, Claypole vs Sportivo Italiano y Excursionistas vs Deportivo Español.

EL PASADO DOMINGO, PUERTO NUEVO IGUALÓ 0-0 CON LAMADRID (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN) EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5. Disputaron cuatro partidos, todos en la Primera D: Puerto Nuevo ganó uno (2-0 en cancha de Villa Dálmine), Real Pilar ganó otro (2-0 en el estadio Carlos Vallejos) y empataron en dos ocasiones (2-2 y 0-0, en Pilar ambos). EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El martes 4 de diciembre de 2018, por la 14ª del Campeonato 2918/19 de la Primera D, Puerto Nuevo cayó 2-0 ante Real Pilar en condición de local. Los goles los convirtieron Wilson Chimeli y Diego Crego. Arbitraje de Matías Lacaza, quien expulsó a Eliseo Aguirre en el elenco Portuario. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 4 de mayo de 2019, por la 29ª fecha del Campeonato 2018/19 de Primera D, igualaron 0-0 en Pilar. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 18 de noviembre de 2017, por la 12ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 2-0 a Real Pilar con goles de Germán Águila y Orlando Sosa. PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce De León; Tadeo Mac Intyre, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Nicolás Rodríguez (Franco Colliard), Kevin Redondo, Pablo Sosa, Ramiro Litardo (Tomás Fumeau); Michel Bustamante (Orlando Sosa) y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Alex Curto, Marcelo Dorregaray y Leonardo Ramos. REAL PILAR (0): Juan Pablo Ghiglione; Damián Achucarro (Miguel Almada), Ezequiel Páez, Gonzalo Pulido, Rodrigo Santillán (Alejo Binaghi), Rodrigo Díaz, Kevin González, Dylan Glaby, Facundo Klas (Ivo Villarreal); Daniel Pastrana y Leonardo Rodríguez. DT: Julio Compagnoni. SUPLENTES: Joaquín Rodríguez, Ramiro Copetegui, Marcelo Pedrozo y Franco Bongiovanni. GOLES: ST 17m Germán Águila (PN) y 45m Orlando Sosa (PN). EXPULSADOS: PT 42m Tadeo Mac Intyre (PN) y Kevin González (RP) por agresión mutua. ST 12m Leonardo Rodríguez (RP) por doble amarilla; 25m Germán Águila (PN) por doble amarilla; y 40m Rodrigo Díaz (RP) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Salomé Di Iorio.