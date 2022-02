Una campanense en un Desfile por la Inclusión

P U B L I C







Se trata de Irina Gallo quien participará el 5 de marzo a las 17 horas en un desfile presencial en el Hipódromo de Palermo en conjunto con Benito Fernández y a Beneficio de la Fundación ASDRA. La entrada es libre y gratuita. "Me gusta disfrutar del momento, poder aprender y conocer gente con mayor experiencia". El próximo sábado 5 de marzo la Universidad de Palermo realizará un desfile presencial en el Hipódromo de Palermo en conjunto con Benito Fernández y a Beneficio de la Fundación ASDRA. La novedad es que la joven campanense Irina Gallo (22) fue una de las seleccionadas para presentar en el desfile 2 diseños de los que confeccionó para una de las materias. Actualmente está cursando el último año de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Palermo (4 años de carrera). Además es la directora de arte en Karivera Producciones una Productora audiovisual independiente y de autogestión, donde se realizan películas y series (Instagram: kariveraproducciones). Es un desfile que busca promover la inclusión social, dando un mensaje sobre la importancia de realizar acciones que logren una mayor incorporación de las mujeres con síndrome de Down en distintos ámbitos, garantizando la igualdad y su verdadera participación en la sociedad. Dicha acción está en línea con el quinto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas". El 5 de marzo se podrá ver parte de su cápsula de la marca ZEK3 que próximamente saldrá al público. "Se podrá ver un gran impacto visual en la pasarela" adelanta y agrega "Z3K3 la pensé y desarrollé durante seis meses pudiendo llegar a explotar mi estética en un punto máximo, conociendo tanto lo que necesito comunicar con mis diseños. ZEK3 (no estamos locos, vivimos en otro mundo) este es el lema de marca", detalla en diálogo con La Auténtica Defensa. Se define como una persona que le gusta estar en continuo crecimiento, aprendiendo, innovando, pudiendo crear. Agradece el apoyo de su familia y de sus amigas, que fueron fundamentales en su crecimiento profesional. En relación a su marca de indumentaria cuenta que es casual wear, combina sastrería e indumentaria informal, con un código de vestimenta cómodo, espontáneo, relajado, pero con mucho estilo tanto en la prenda como en la persona que lo porta. "Es una marca intrigante, sin límites, hermética e impenetrable". "Me gusta disfrutar del momento, poder aprender y conocer gente con mayor experiencia. Son experiencias que me nutren de más información, de poder estar en contacto con la moda y con el arte, con diseñadores como él (Benito) que tiene una estética tan marcada y con tantos años de experiencia. La clave está en poder aprender de los que más saben. El evento se realizará en la Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo, en Avenida Del Libertador 4101, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. En caso de lluvia, el desfile se pospondrá al sábado 2 de abril. ASDRA ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, una asociación civil sin fines de lucro y de bien público, fundada por un grupo de padres y madres de personas con síndrome de Down en 1988 para mejorar la calidad de vida de sus hijos. ASDRA trabaja junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente, promoviendo el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008. METAS POR CUMPLIR Como primer objetivo Irina quiere recibirse y además "quiero expandirme al mundo artístico, con la dirección de arte y vestuario para videoclips por ejemplo. Viajar al exterior para seguir perfeccionándome".