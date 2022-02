Contacto en Twitter / Telegram / Facebook / Instagram: @MarioTrila

Hace poco más de diez días circulaba por los medios una noticia acerca de un bono que recibirían los 1550 empleados de una empresa de capitales extranjeros radicada en nuestro país, Bridgestone Argentina, en concepto de "participación del exceso en las ganancias"... Para quien está en contacto con la información a diario, la forma en que la noticia se distribuye en los diferentes medios aporta mucho más sobre el trasfondo de la misma que su propio contenido. Luego de recorrer los diferentes medios que habían publicado en tandem la noticia, era evidente que se trataba de una gacetilla distribuida desde el sindicato en conjunto con el Gobierno, dado que en el contenido de la misma no se privan de chapear con el hecho de que hubo una reunión del presidente Fernández con el protagonista original de la firma del convenio y dirigentes gremiales actuales del sector. Mas tarde, otros medios tomaron la noticia e hicieron su trabajo periodístico, aportando en algunos casos algún dato clave que no se mencionaba en la "gacetilla" original. Uno de ellos, el medio digital Infobae, publicó un día más tarde una nota firmada por un periodista, en la que aportaba un dato clave: desde Bridgestone no se había hecho mención alguna con respecto al monto que le correspondería a cada uno de los empleados de la compañía. Es decir que el monto fue "filtrado", probablemente por medio de una gacetilla coordinada entre gremios y Gobierno, distribuida en primer lugar hacia los medios adictos. El análisis de la cronología indica que la difusión se originó el 9 de febrero. En la jerga: una operación de prensa coordinada. Diferentes medios digitales publicaron la misiva, en algunos casos con pequeños cambios. En uno de ellos se dejaba entrever una suerte de "compromiso" adquirido por el presidente Fernández durante una reunión que tuvo lugar en Diciembre de 2021 con el protagonista de la firma del convenio que había tenido lugar originalmente en el año 2001. Pedro Wasiejko reveló que hubo coincidencia "en la necesidad de avanzar en herramientas que garanticen la participación de los trabajadores en las ganancias". Un dato clave fue agregado a modo de chapeo por uno de los medios devotos al gobierno: confirmaba que hubo acciones puntuales desde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, para obtener los últimos balances, con lo cual "la empresa ahora sí reconoce ganancias". Indudablemente toda la gestión fue realizada de forma muy "amigable", dado que el actual dirigente sindical estaba molesto porque el bono en cuestión "en los últimos 15 años sólo se pagó dos veces" y tuvo "cifras irrisorias". En ese contexto, estaríamos en condiciones de afirmar que el pago del bono de Bridgestone es: "otro logro de éste Gobierno". La otra cara de la moneda no trascendió en ningún momento durante la noticia de Bridgestone. De algún modo la empresa en cuestión se ha visto beneficiada por el Gobierno actual, desde el momento en que éste viene restringiendo las importaciones. En tal sentido, es probable que desde el Ministerio de Trabajo le hayan mencionado semejante condición favorable cuando solicitaban a la empresa la presentación de los últimos balances; los cuales deberían favorecer el mentado bono a modo de "anticipo de participación en las ganancias". Lea usted: "Anticipo". Se trataría de un bono que prevé ganancias futuras, durante el año en curso. Es que cazar en el zoológico siempre ha sido fácil, aún más contando con el permiso del vigilador, siempre que éste obtenga algún beneficio. Mientras tanto, representantes de empresas de transporte de cargas y la industria de maquinarias agrícolas siguen reclamando al Gobierno por las enormes trabas que sufren para importar neumáticos que son indispensables para cumplir con su producción. Incluso los ciudadanos de a pie sufren la escasez de cubiertas para sus vehículos particulares. Los "cupos" para las importaciones son cada vez más restrictivos y perjudican a grandes y chicos. La escasez produce aumento de precios, y con el aumento del precio también se incrementan los altos impuestos que incluyen éstos productos. Sin contar que la falta de reemplazo de cubiertas en vehículos de gran porte incrementa el riesgo y los accidentes en la vía pública. Indudablemente hay un sector beneficiado con todo ésto: empresas de fabricación local, que cazan en el zoológico... las cuales -según parece- tampoco alcanzan a cubrir las necesidades del mercado argentino. El sindicalista Wasiejko, en una de las entrevistas que concedió durante la semana anterior, comentó acerca de su repetido intento de incluir un bono similar al de Bridgestone en negociaciones salariales con otras empresas, pero no tuvo éxito. Por suerte en Argentina sigue funcionando la meritocracia y en el fondo el socialismo es rechazado. Es que todo socialista, para ejercer de tal, debe asegurarse de contar con el dinero ajeno. Nadie es socialista a costa de su propio dinero.