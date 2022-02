P U B L I C



La referente de la agrupación Jorge Rubén Varela comenta sus impresiones sobre el futuro del PJ Campana, que a partir de marzo tendrá como presidente a Carlos Ortega y a ella como vice. "Estoy tan contenta… " dice María Eugenia Giroldi. Es que hace una semana atrás, se confirmó que la lista en la que Carlos Ortega es presidente y ella lo acompaña como vice, no tendrá contrincantes en las próximas elecciones internas del 27 de marzo en las que se definen las nuevas autoridades del Partido Justicialista en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La principal referente de la agrupación Jorge Rubén Varela, explica que su entusiasmo pasa por la posibilidad cierta de trabajar por darle nueva vida al PJ en la ciudad, y desde ese lugar construir una opción válida para los vecinos de Campana en el 2023: "El tema me atraviesa no sólo como militante, sino también y muy íntimamente en lo personal porque en junio se cumplen 10 años del fallecimiento de Jorge (Varela), con todo lo que eso significa". En ese sentido, Giroldi señala que la unidad en el PJ es su principal objetivo, visión en la que coincide con el resto de las autoridades partidarias: "La cantidad de agrupaciones existentes, incluyendo la nuestra, define la situación. Estos últimos tiempos, ni siquiera tuvimos un local partidario, lo cual también es síntoma de una falta de conducción clara. Por eso, queremos construir un partido de puertas abiertas, algo que hasta ahora no hemos tenido y que queremos revertir, sin dejar afuera a nadie. Porque si algo está claro a esta altura de las circunstancias es que solo no llegás a ningún lado. Creo que de los errores se aprende y vamos por una instancia superadora, de diálogo y puertas abiertas… La voluntad y el entusiasmo están. Queremos darle fuerzas y vida a una nueva construcción con todos nuestros afiliados y afiliadas, pero también con nuestros vecinos y vecinas. Hoy la construcción debe ser entre todos, tenemos una lista plural que representa a cada uno de los militantes que tanto hicieron por el peronismo en Campana, a la fuerza de los más jóvenes que nos impulsan a cada momento y una voz, la de Soledad Alonso, que no sólo representa a las mujeres sino a todos los campanenses en la provincia". "Todo está dado para hacer la mejor reconstrucción política en Campana. Yo tuve la suerte y el honor de ser parte del Ejecutivo, y puedo decir que no hay nada más lindo y gratificante que trabajar para y por tus vecinos. Estamos comenzando a transitar ese camino, y Carlos Ortega es la figura que logró encolumnarnos en la recuperación del peronismo y no creo que sea apresurado decir que tiene amplias oportunidades en devolvernos la posibilidad de conducir los destinos del municipio campanense".

