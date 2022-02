Efemérides del día de la fecha, 27 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS En esta jornada se concientiza acerca de la importancia de la donación de órganos y tejidos y se homenajea a los donantes, los trasplantados y los profesionales de la salud. A raíz de la repercusión del caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció en el año 2017 esperando un trasplante de corazón, se sancionó en el año 2018 la Ley Nº 27.447 (Ley Justina) que instituyó que toda persona es donante a menos que exprese lo contrario: "La ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos". Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en lo que va del año, 81 personas donaron sus órganos; se realizaron 174 trasplantes; y un total de 7.230 personas necesitan un trasplante.



SE IZA POR PRIMERA VEZ LA BANDERA Frente a la necesidad de establecer una insignia que diferenciara a las tropas independentistas de las realistas, Manuel Belgrano envió una carta al Primer Triunvirato solicitándole la aprobación de la adopción de la escarapela celeste y blanca: "Este será el color de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la Patria". Al llegar al Triunvirato, la propuesta fue aprobada e instituida inmediatamente por decreto en el año 1812 lo que entusiasmó y enorgulleció a Belgrano que, dos semanas después, con motivo de la formación de las baterías "Libertad" e "Independencia" propuso al Triunvirato la creación de la bandera: "Siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia". La bandera, confeccionada por María Catalina Echevarría de Vidal, fue izada por el civil Cosme Maciel a orillas del Río Paraná en el pueblo de Rosario. Aquella histórica jornada, Manuel Belgrano hizo que los soldados juraran al nuevo símbolo patrio: "¡Soldados de la Patria! En este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Excelentísimo Gobierno: en aquel, la batería de la Independencia, nuestras armas aumentarán las suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!".



SE LANZA "WHERE ARE Ü NOW" Un día como hoy en el año 2015, Jack Ü (Skrillex y Diplo) lanzaba junto a Justin Bieber el sencillo "Where Are Ü Now". Perteneciente al álbum "Skrillex and Diplo present Jack Ü" (2015) y compuesto por los Djs estadounidenses y el cantante canadiense con Jason "Poo Bear" Boyd y Jordan Ware, la canción fue un rotundo éxito que le aseguró a los artistas el Premio Grammy en la categoría "Mejor grabación dance": "Justin escribió este sencillo durante un momento difícil de su vida y nos pasa que a veces, como artistas, también somos solo objetos y tenemos que tomar eso para crear".