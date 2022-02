Sr. Raul Berra. De acuerdo a su artículo del día Sábado 22 Enero en el Diario La Auténtica Defensa.... Ud., escribió un artículo muy completo sobre mi abuelo. Héctor Eloy Eguia Palacios "El Cantor de Buenos Aires". En primer lugar le agradezco sus palabras sobre él. Si bien es cierto que por motivos familiares no pude disfrutarlo, conocí a mis tíos, Héctor (Hijo) también cantor, Cesar (También cantor) Mi primo y mi querida Tía "Pachi", la cual perdí el rastro hace muchos años. Mi Abuela María Victoria Miret murió joven, igual que mi madre ELSA BEATRIZ EGUIA PALACIOS, que me fue arrancada a mis 3 años. Mi padre también murió y a mis 62 años, la vida me lleva a buscar parientes. Quizá Ud., tenga algún dato de mi primo CESAR EGUIA PALACIOS, para encontrarlo. El tiempo y la distancia a veces juega en contra. Le envío una foto de mi Abuelo HECTOR tocando la guitarra y cantando a mi tío Héctor Palacios HIJO. Muchas gracias.



Daniel Gottschalk DNI 12.491.552