La Sociedad de Fomento Ariel del Plata cumple 50 años

PEQUEÑA RESEÑA HISTÓRICA A principios de la década del setenta la empresa Ariel del Plata S.A. adquiere un terreno a unos 7 km. del centro de la ciudad de Campana para construir un barrio de viviendas por el entonces Plan Federal. Así nació este barrio homónimo a la empresa constructora. Este conjunto de viviendas fue planificado mediante un trazado urbanístico de figuras regulares en donde todos los terrenos y las viviendas nacieron con iguales dimensiones y fue construido en la modalidad "llave en mano". Constaba al principio de 386 viviendas de 3 dormitorios, un centro comercial, una escuela. la iglesia, sala de primeros auxilios, sala de reuniones y parcelas libres (terrenos fiscales) para equipamiento comunitario y espacios verdes. En sus comienzos el barrio contaba sólo con cuatro servicios públicos: energía eléctrica, alumbrado público, pavimento (con cordones) y red de agua corriente alimentada por dos tanques elevados de 125.000 litros. El 2 de septiembre de 1971 fue inaugurado y las primeras familias se instalaron el 5 y el 9 de ese mes. Una vez entregadas y habitadas las primeras viviendas un grupo de vecinos con diversas inquietudes resuelve formar una asociación que luego tomaría el nombre de "SOCIEDAD DE FOMENTO ARIEL DEL PLATA" (SFAP) El día 28 de febrero del año 1972 firman un Acta Constitutiva y la elevan al Presidente de la empresa Ariel del Plata y al Intendente de la ciudad de Campana. Al primero solicitan una reunión para tratar diversos temas de obra y al Intendente que tenga a bien inscribir la sociedad como entidad de Bien Público y obtener la Personería Jurídica (Nº 15.734). A partir de ese día y a lo largo de 50 años han transitado por la sociedad numerosos vecinos siempre con el espíritu de trabajar en forma desinteresada a favor del barrio y de todos los vecinos que lo habitan. La SFAP además marca rumbos y determina actitudes que sirven de guía y ejemplo a las Sociedades de otros barrios y comunidades, entendiendo que esto también es ejercer el fomentismo traspasando los límites de la jurisdicción barrial, en una acción solidaria, fraterna y positiva. En sus comienzos y hasta mediados de la década del 80 las Comisiones Directivas sesionaban en la secretaría, detrás de la Sala de primeros auxilios. Posteriormente ese lugar fue ocupado por la Biblioteca Municipal "Pilar Álvarez de Traverso" LAS COMISIONES DIRECTIVAS Recordamos aquí a los integrantes de la primera comisión, o Comisión Fundadora: Presidente: Tomás Tejedor, Secretarios: Santiago Biggeri, Roberto Códega y Alfredo Finn, Tesoreros: Víctor Sbarra y Ricardo Losada, Vocales: Dante Gutierrez, Raúl Sagasti, Francisco Sucroni, Andrés Martino y Juan Carlos O´Reylli. Entre los vecinos que han ocupado el cargo de presidente durante estos años mencionaremos: Tomás Tejedor, Nelson Paladino, Ruben Capettini, Federico Meier, Carlos Paludi, Miguel Di Paola, Mario Lopez, Manuel Donate, Juan Manuel Tabares, Jorge Osores OBRAS La necesidad de mejorar día a día la calidad de vida de los vecinos, movió a los integrantes de las diferentes comisiones de la SFAP a realizar permanentemente gestiones ante las autoridades municipales, empresas de la zona , comerciantes, etc. para lograr sus objetivos. PLAZA, una de las primeras tareas de la SFAP fue transformar a un baldío con altos yuyos en la plaza, tal como ahora la conocemos. Para ello se recurrió a un importante empresario de pinturas de la zona, se hicieron veredas, una fuente, pérgola, mástil, se colocaron bancos y se plantaron 40 especies arbóreas. En 1977 se inauguró, se lo denominó PARQUE DE LA PAZ y en sus comienzos y por muchos años disponía de un placero full-time contratado por el municipio y la SFAP. Recientemente, el 27 de julio de 2017 se realizó el encendido simbólico de las luces led convirtiendo así el primer barrio de Campana con una plaza y las calles con esas luces que contribuyen a una mejor iluminación y ahorro energético. CENTRO COMUNITARIO, quizás el más importante logro de una de las comisiones de la SFAP, presidida en ese momento por Nelson Paladino, fue la construcción del Centro Comunitario emplazado en la esquina de Aguiar y Mollo. Merced a las gestiones de N. Paladino se logró que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires autorizara por decreto N°2579 del año 1977 la ocupación precaria a título gratuito a la SOCIEDAD DE FOMENTO ARIEL DEL PLATA del terreno fiscal de 1.945 m2 con destino a la construcción de instalaciones para el fomento de la actividad deportiva y social. Obtenido esto, N. Paladino de dirigió a las autoridades de Dalmine Siderca, donde él trabajaba y consiguió que el departamento Concordia para Obras Comunitarias elaborara un proyecto y posterior construcción del salón. En su primera fase (inaugurada el 28 de febrero de 1982) estaba compuesto por un gran salón de 100 m2, batería de baños y vestuarios, depósito y secretaría. El proyecto preveía una ampliación en planta alta para una confitería y 5 locales para uso comercial. En años posteriores, y siempre con la ayuda de Siderca se construyó el playón polideportivo, el cerramiento perimetral con malla Sima, la iluminación de la cancha y la vivienda para un casero, que luego fue ocupada por la USAP. El 3 de marzo de 1985 se impuso el nombre "Andrés Recalde" al playón polideportivo descubriendo una placa con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales, miembros de la comisión y familiares. Recordamos que A. Recalde participó activamente durante más de 8 años en la comisión de la SFAP, fue pionero extraordinario de la entidad, y falleció muy joven tras una penosa enfermedad, siendo tesorero de la SFAP. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL Uno de los servicios públicos faltantes en el barrio Ariel del Plata fue la provisión de gas natural. Cuando se construyó el barrio en los años 70 no existía un gasoducto en la zona. A principio del año 1983 comienza el tendido de un ramal del gasoducto San Gerónimo/General Rodríguez paralelo a la ruta 9 hacia el sur. Pero para sorpresa de los vecinos la traza no pasaba frente a nuestro barrio sino del otro lado de la ruta motivado por la ubicación del futuro parque industrial. De inmediato se conformó una subcomisión dentro del seno de la SFAP y tras muchas deliberaciones y reuniones con autoridades municipales y nacionales que se prolongarían durante casi 3 años se logró que el intendente firmara un convenio con el presidente de Gas del Estado por el cual se encararía la obra por el sistema de los 1000 m3 (es decir se firmarían contratos entre empresa adjudicataria y cada vecino, y posteriormente Gas del Estado "compra" la instalación proveyendo el fluido sin cargo hasta cubrir los 1000 m3). La obra comprendería el cruce bajo la ruta 9, la construcción de una planta reductora de presión (ubicada en la plaza) y el tendido domiciliario. Fue adjudicada a la empresa Videlpo SCA. El 15 de diciembre de 1987 finalmente se inauguró la obra. INSTALACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES Otro viejo anhelo de los vecinos del barrio fue contar con el servicio de colectores cloacales. Corría el año 1991. La epidemia de cólera asoló el país lo cual fortaleció la toma de conciencia sobre la importancia de este tipo de obra pública en la preservación de la salud de la población. En consonancia con ello la Comisión Directiva de la SFAP llevó a cabo una encuesta puerta por puerta en el mes de agosto para ponderar el grado de apoyo de los vecinos a la iniciativa de encarar una obra integral de red cloacal domiciliaria y su correspondiente módulo de la planta de tratamiento de efluentes. Alentada por el altísimo grado de apoyo recibido (alrededor del 95% de adhesión) se nombró una subcomisión, que al igual que en el caso del gas hizo el seguimiento de los trámites e interlocutor entre vecinos y autoridades hasta lograr el objetivo. La obra fue adjudicada a la empresa EMACO y las primeras conexiones domiciliarias se materializaron en julio de 1994. BIBLIOTECA Por iniciativa de N. Paladino, entonces presidente de la Comisión Directiva, se logra la Personería Jurídica de la Biblioteca PILAR ALVAREZ DE TRAVERSO, fundada el 8 de septiembre de 1992. Se remodeló el edificio de Coltelli 1620 que ocupaba hasta ese momento la sala de Primeros Auxilios y la secretaría de la SFAP instalando allí a la mencionada Biblioteca. NUEVA USAP El espacio originalmente destinado a depósito contiguo al salón del Centro Comunitario se reformó en el año 1987 para destinarlo a vivienda para un casero y más adelante se cambió nuevamente el destino y mediante nuevas reformas se entregó a la Secretaria de Salud de la Municipalidad para que funcionara allí primero la CAPS Nº 5 y luego el Centro de la Mujer. CANCHA DE PADDLE En 1992 se construyó una cancha de paddle en el terreno del Centro Comunitario para concesionarlo y recaudar fondos para la Sociedad de Fomento pero rápidamente pasó el auge de ese deporte y quedó en desuso. DEFENSA CIVIL La SFAP tuvo un rol muy importante en la participación con la Defensa Civil Municipal durante los meses de la Guerra de las Malvinas en 1982. El égido urbano fue dividido en zonas y cada miembro de la CD además de otros vecinos que se sumaron voluntariamente a la gesta patriótica fueron nombrados jefes de manzana donde debieron recorrer la misma, casa por casa, haciendo un estricto relevamiento (censo) de habitantes, vehículos disponibles, profesionales de la salud, eventual existencia de depósitos de líquidos inflamables, etc. Así se hicieron los simulacros de oscurecimiento, evacuación, concientización de la gente etc. La SFAP además logró una gran recaudación por parte de los vecinos del barrio para el Fondo Patriótico de ese momento. PROYECTO PILOTO JICA A partir de diciembre de 2008 el barrio Ariel del Plata fue elegido como Área de Proyecto Piloto para la Separación de Residuos Sólidos por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, realizando la SFAP diversos seminarios sobre el particular. Posteriores monitoreos demostraron el alto grado de acatamiento al proyecto por parte de los vecinos con el 92 % de adhesión. ACTIVIDADES Además de lo enumerado anteriormente la SFAP cumple con otros objetivos como los culturales, deportivos, sociales, educativos, de salud, etc. En una época se publicaba la revista "Arielandia" A lo largo de su vida institucional la SFAP ha incursionado en distintas disciplinas: En el campo cultural: representación de obras de teatro, exposición de cuadros, seminarios, recitales musicales, desfile de modelos, cursos de ajedrez, danza, computación y talleres para adultos mayores (yoga, taller de la memoria, etc.) En el campo social: festejos del día del niño, cenas de la amistad, bailes de carnaval, peñas folclóricas, etc. En el campo deportivo: atletismo, competencias deportivas, cursos de taek-wondo, escuela de futbol, etc. ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA El día 02/10/2021. se conformó la Comisión actual siendo sus miembros: Presidente: Jorge Osores Vicepresidente: Ruben Carrete Secretario: Julia Gilardoni Prosecretario: Lia Morvillo Tesorero: Jonatan Jalom Protesorero: Alberto Cortez Vocales: Federico Meier, Carlos Cartier Vocales suplentes: Martín Esponda, Eduardo Mosqueira Revisores de cuentas: Zulma Parodi, Laura Salvador, Juan Barelli, Carlos Escuredo, Gladys Beier