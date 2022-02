Dra. Verónica Dimarco

El Día Mundial de la Anosmia, celebrado el 27 de febrero, pone en valor el sentido del olfato para concientizar a la población de que su ausencia significa mucho más que perder el placer de oler, sino que influye en la selección de alimentos e ingesta de nutrientes, las relaciones interpersonales, la calidad de vida en general, además de la inseguridad que genera en la persona no poder detectar sustancias potencialmente tóxicas y peligrosas, por ejemplo, si un alimento está en mal estado o si algo se está quemando. Las alteraciones olfatorias presentan diversas etiologías: Rinosinusitis 15-25%, pos URI 32%,post traumatismos de cráneo 5-10%, exposición a sustancias tóxicas menor al 5%, idiopática 17-22 % y otras que son menos frecuentes, como el Alzheimer o el Párkinson, presbiosmia, postquirúrgicas, fármacos, nutricionales, metabólicas neoplasias congénitas, hereditarias y trastornos psiquiátricos. Con la llegada del COVID 19, los trastornos del olfato han marcado la pandemia al ser uno de los síntomas más destacados, sobre todo en pacientes jóvenes y no hospitalizados. Pero la anosmia no representaría un problema si solo se presentara como un síntoma pasajero. El problema es cuando persiste como secuela. Diversos estudios publicados demostraron que el 74% de los pacientes informó alguna disfunción olfativa y la mitad recuperó este sentido antes del mes. Un 24% aún tenían este problema a los dos meses. Ese porcentaje era del 5% a los seis meses. Durante la etapa aguda de infección con coronavirus, por lo general hay una pérdida total del olfato (anosmia), pero luego la secuela puede terminar en: - Hiposmias: pérdida parcial del olfato. - Parosmias: alteración en la percepción de olores. - Fantosmias: percibir un olor que no está en el ambiente. Estos trastornos del olfato representan un drama para muchos, afectando sus rutinas desde caminar por las calles (que están plagadas de aromas agradables y no tanto) hasta saborear un café matutino o su comida preferida, requiriendo de terapia psicológica. El diagnóstico comienza con escuchar al paciente porque está frustrado y angustiado por el problema. Luego se realiza un examen físico y se solicitan estudios complementarios. En la mayoría de los casos realiza una Olfatometría (Test de Connecticut modificado) El tratamiento consiste en un acompañamiento profesional. Se pueden recetar neurogeneradores, complejos vitamínicos, corticoides, tratamientos locales antibióticos según la etiología. Algunos casos requieren una rehabilitación, en donde el paciente tiene que oler una serie de aromas varias veces al día estimulando la capacidad cerebral para identificar olores, almacenarlos y recordarlos acelerando de esta manera la regeneración de células dañadas. "Es como cuando una persona tiene que volver a aprender a hablar tras un accidente. El entrenamiento olfatorio es personalizado porque depende del diagnóstico previo y también del factor emocional. "Los aromas están asociados a recuerdos y hay que trabajarlos desde ese lugar. Es importante consultar a un especialista antes de comenzar el plan de entrenamiento y durante el uso de éste para ir evaluando los resultados que vayamos obteniendo. Dra. Verónica Dimarco – Otorrinolaringología (58056 107716) - Centro Médico Rawson - https://cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606