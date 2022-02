"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 27 Febrero de 2022 - Año II - Edición Nº 173 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA Cercanos al inicio de la Cuaresma y ante la escalada de violencia y ataques que está sufriendo Ucrania, el Santo Padre convocó a toda la Iglesia a una jornada de ayuno y oración con estos sentimientos: "Siento un gran dolor por el empeoramiento de la situación en Ucrania. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional". El Obispo de Zárate-Campana, Mons. Pedro Laxague adhirió al llamamiento: "El próximo miércoles de Ceniza 2 de marzo el Papa Francisco nos invita a una Jornada de Ayuno y Oración por la Paz en Ucrania: "Que la Reina de la Paz nos preserve de la locura de la guerra." Como familia de la Diócesis de Zárate-Campana en estos días previos al inicio de la Cuaresma oremos juntos con mucha Fe especialmente a la Virgen de Fátima, para que cesen las acciones bélicas en Ucrania -y otros lugares del mundo donde hay también conflictos armados-. :15 hs Hora de la Divina Misericordia: "Oh Sangre y Agua que brotaron del Corazón de Jesús como una fuente de Misericordia para nosotros, en ustedes confío. Virgen de Fátima escucha nuestros ruegos y líbranos de todo mal. Amén." Pidamos ayuda a Dios y dispongamos nos a colaborar con todas las fuerzas en la gran tarea de ser anunciadores y constructores de paz.

Virgen de Fátima escucha nuestros ruegos y líbranos de todo mal AYUDA DE CÁRITAS EN LOS INCENDIOS Ante la gravedad de la situación generada por los incendios que afectan la región noreste de la Argentina, Cáritas hizo un llamado a la sociedad para colaborar con ayuda económica al trabajo que se está llevando a cabo y asistir a las familias que atraviesan esta emergencia. En estos momentos, la provincia de Corrientes atraviesa por una crisis de quema histórica que no registra precedentes, la situación se encamina a una tragedia ecológica, ya que los incendios afectan a los Esteros del Iberá y amenazan su amplia biodiversidad. Junto con los montes nativos y humedales, el fuego está consumiendo campos productivo, instalaciones rurales y viviendas particulares de trabajadores forestales y cosechadores, provocando no sólo las pérdidas de sus bienes, sino también de sus fuentes de trabajo. Hay voluntarios de Cáritas en las zonas apoyando la labor de los bomberos y articulando acciones con las organizaciones civiles encargadas de sofocar los incendios. Cáritas nos invita a seguir unido en oración y a colaborar desde la página: www.caritas.org.ar/sumate. para apoyar el trabajo de las brigadas y asistir a los afectados por la emergencia en Corrientes y Misiones y también a pensar en la reconstrucción tras esta tragedia social y ambiental.





Cáritas ayudando en la emergencia ecológica en Corrientes ORDENACIÓN SACERDOTAL La Diócesis Zárate Campana anuncia con gran alegría la ordenación sacerdotal del diácono Alejo Tomas Moreno Baez por la imposición de manos y oración consecratoria de Mons. Pedro Laxague . El 18 de marzo a las 20 hs. en la Parroquia Natividad del Señor de Escobar. El diácono Alejo Moreno nos compartió la invitación con estas palabras: "Queridos hermanos Les comparto con gran alegría esta noticia . Me encomiendo a sus oraciones en este tiempo que queda hacia la ordenación sacerdotal y también para después. Se que cuento con ustedes desde la oración y espero poder compartir junto a ustedes, presencialmente, la celebración." El diácono, Alejo estuvo realizando una intensa actividad pastoral en la Catedral Santa Florentina, sobre todo en el inicio de la pandemia de Covid haciendo posible la transmisión diaria de la Santa Misa a los fieles por las redes sociales. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com