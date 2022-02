FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo arranca la segunda fecha con el premio de Arabia Saudita el 27 de marzo donde televisará Espn en directo. COMPRAR: Ante la imposibilidad de seguir en la alta competencia decidió comprar una moto para salir a recorrer las rutas argentinas y se lo ve muy contento a Don Andrés Rivero al poder desde algún lugar hacer algo distinto. Mirá vos! POSITIVO: En reciente nota televisiva Carlos Debesa dejó muy en claro que este último Dakar fue positivo ante el funcionar de su equipo con un muy buen nivel alcanzado por el cuatriciclo que marcó ser elogiado en ese momento. MARCAR: Esto también ya marcó que el próximo Dakar tendrá una vez al equipo de Carlos Debesa que seguirá con la atención del cuatriciclo de Pablo Copetti donde desde ahora ya empiezan a trabajar para tal interesante carrera a nivel mundial. ROTAX: Esta especialidad del karting está dándole curso a su campeonato durante este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PRESENCIA: En tal competencia habrá presencia campanense con los pilotos Bautista y Santino Panetta que ya confirmaron que estarán presente todo el campeonato con el mismo equipo del año anterior. DESIGNADO: Continuando con Santino sigue trabajando y girando todas las semanas con el equipo oficial del automovil Club Argentino donde fue designado para representar a nuestro país en el mundial a correr en Europa dentro de algunos meses lo que requiere de un trabajo que Don Panetta se muestra muy motivado. ENCAMINADO: Todo está bien encaminado en el equipo de Agostino Giordano para arrancar el campeonato en la categoria Alma en la Clase Dos con el Fiat Uno que atiende Enrique Bustos en los impulsores y el chasis a cargo de Juan Sbarra. AUSENTARSE: La extensión era estar en la primera y se trabajó para esta posibilidad pero no se llegó de la manera deseada y Juampi Galliano decidió ausentarse los sábados que no tenia el auto competitivo para lo que exige la Clase A del TC Bonaerense. ESTARAN: Los dirigentes que tienen a su cargo el destino de la categoria Enduro ya confirmaron el comienzo del presente campeonato el 6 de marzo en el predio del autódromo de Baradero donde los campanenses Ariel Melon y German Henze estarán siendo parte de este arranque donde aun faltan confirmar Moyano y Ceña que ya participaron en esta propuesta deportiva. TOPE RACE: La categoria está dándole curso a su campeonato este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde utilizaran el circuito número ocho con su habitual parque de autos donde televisa Canal Trece a través del programa Carburando. COLOR: En las redes el piloto local Sebastian Abella realizó una apertura con la gente para decidir de que color desean que tenga la Dodge del TC Pista proponiendo dos posibilidades que sorprendió por tal determinación para correr en esta temporada. CAMBIO: En este tema de los colores el representante de Campana en el club Cañon 4x4 don Sandro Ariú cambio el de su Jeep que ahora presenta el mismo estilo que utiliza el Toyota en el Turismo Carretera lo que lo tiene entusiasmado al cheff de las berenjenas. VARIEDAD: Los nuevos modelos de las motos eléctricas ya llegaron al local de Rawson y Alberdi donde la variedad y calidad de las mismas donde se puede ver todas las terminales que trabajan con la boutique de las motos. TURISMO NACIONAL: Finalmente la categoria mas federal comienza su campeonato este fin de semana en el autódromo de Bahia Blanca con otro interesante parque de autos con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. RETOMAR: En esta carrera en la Clase Dos el piloto local Pablo Villaberde será parte con Ford con el número 88 con colores naranjas donde después de 10 años retoma la actividad. EMOCIONADO: Contento, emocionado se mostró Mariano Gasperini con su señora por estos primeros cinco años juntos y la felicidad de compartirlo sin duda que el armador de vehículos está orgullo. Que lindo que la gente se quiera!! ROTURA: La rotura del distribuidor ante un choque en la serie lo condiciono para no poder largar la final dado que al haber mas de 45 autos no pudo ingresar y esto le quitó toda posibilidad a Leandro Cracco en la Clase Uno en el Turismo Pista que viene de correr en Olavarria. MOTOCROSS: En la ciudad de Trenquen Lauquen se está desarrollando en este fin de semana una carrera para festejar el comienzo de la temporada donde ayer arrancó esta propuesta. DIFICILES: Momentos difíciles debió superar el piloto de Lima Yamil Bottani dias atras cuando los cacos ingresaron en su casa y se llevaron varios elementos importantes que aun no sabe si podra recuperar y reponer. LLEGAR: Entrando en lo deportivo para Bottani siguen los trabajos en la Coupé Chevrolet y no confirmó si arranca en La Plata dado que no sabe si llega con el tema económico como se pensó en su momento. DECIDIR: Luego de tener el auto en nuestra ciudad durante este verano el mismo al taller de donde llego a nuestra ciudad es que Zucconi decidió tenerlo alli para realizar todos los trabajos que aun resta para sumarse a la Formula Tres Metropolitana donde aún no pudo debutar. TOPE RACE JUNIORS: La categoria llega este fin de semana al autódromo capitalino para comenzar su campeonato donde utiliza el circuito número ocho y televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. PRESENCIA: En esta carrera de la Tope Race Juniors la ciudad de Zárate tendrá presencia con la señorita Julieta Gelvez oriunda de Mendoza ahora radicada en la vecina ciudad donde el año pasado llegó a correr dos competencias. DUDAS: Aun no está definido el arranque de la señorita Ludmila Rodriguez este año en la categoria Alma en la ClaseTC 1600 donde ya venía corriendo en el equipo nadie habla del tema y siguen las dudas para el kartista. RECUPERAR: Hay una intención de recuperar el autódromo de Rio Gallegos para esta temporada donde se habla que tanto el TC como el Turismo Nacional serian los elegidos para tal hipotético arranque. POSTURA: El auto está guardado en el taller pero nadie decidió sacarlo de allí y de continuar esta postura tendrá un auto menos la Clase Tres de Alma en el arranque del campeonato. MOMENTO: Sin duda que este es un gran momento para el motorista de Lima Daniel Berra que atiende seis motores en el TC y dos en el TC Pista donde muestran ser muy competitivos y funcionan muy bien. YERNO: Siguiendo con Daniel Berra su yerno Matias Rodriguez este año solo correrá en las TC Pick-Up como única propuesta ante las cuestiones económicas. El "pícante" espera volver al TC en cualquier momento. EXPERIENCIA: Otra presentación para Tomas Ricciardi con el Falcon en el TC Pista Mouras donde el sobrino de los hermanos Carfagno sigue sumando experiencia y en la final de la jornada clasificó primero se quedó con su serie y en la final en La Plata llegó en el puesto quinto sumando puntos importantes para el campeonato. TOPE RACE SERIES: La categoria está comenzando su presente campeonato en el autódromo de Juan y Oscar Galvez durante este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. ASEGURAR: Luego de la última fecha del Torneo de Picadas que se viene desarrollando en el picódromo de San Pedro el legendario Cristian Iglesias aseguró que una vez mas hará todo el campeonato. Si el cabezón lo dice... VINCULADO: Por el momento Daniel Carballo aseguró que está mas vinculado al Club del Ford que volvera correr en las picadas donde el ahora radicado en Lima trabaja en su taller en esta linda posibililidad con el óvalo. No contábamos con tu astucia! PÁKO: Los pilotos asociados del karting del Oeste están arrancando su campeonato el venidero 20 de marzo en el kartódromo argentino ubicado en el predio del autódromo capitalino. VAR: Se está evaluando para esta temporada la llegada del Var a la Formula Uno tras los acontecidos el año anterior y si bien hoy es solo una actitud hay equipo que ven con ojos esta posibilidad que podra mejorar maniobras en carrera. CONFIRMAR: Sin duda este será definitivamente el año para Matias Milla en el equipo Renault TC 2000 ahora particular donde le confirmaron que con Pernia son los dos pilotos oficiales para pelear el campeonato lo que deberá potenciar el trabajo el piloto local. Bienvenido!! ENTREVER: En su último cumpleaños Damian Toledo rodeado del afecto de sus familiares y amigos dejó entrever que este año en un momento estará en la alta competencia con su auto el cual se viene trabajando en el mismo para sumar a la Clase TC 1600 de la categoria donde venia corriendo. ENCAMINADOS: Luego de sus vacaciones merecidas Gustavo Lopez trabaja en el taller de la calle en el auto para el TC 1100 de alma donde los trabajos vienen bien encaminados para la primera del año en Bs As. DESARROLLARSE: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Kart Plus confirmaron que el presente calendario de Karting contará de 10 carreras arrancando el 6 de marzo y finalizando el 18 de diciembre todas a desarrollarse en el kartódromo de Zárate. CURSO: La Formula Uno mecánica nacional también confirmó el arranque del campeonato para el mes de marzo donde en el autódromo capitalino este 6 darán curso a su propuesta con su habitual parque de autos, los muchachos están entusiasmados. PARTICULAR: Una determinación muy particular ha tomado la categoriua ASM que determinó que todo piloto que supere los 100 km de la sede no deberá pagar inscripcion todo el año y se hizo extensivo a cualquier piloto campeón de cualquier categoria tendrá la misma propuesta económica.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com