NOTICIA RELACIONADA: DT de Villa Dálmine:

Franchini; "No hicimos lo que teníamos que hacer"

El equipo de Tandil aprovechó que el Violeta le cedió la iniciativa y, con precisión y efectividad, se adelantó 2-0 en apenas 16 minutos. Los dirigidos por Franchini recién reaccionaron en la segunda parte, pero fallaron oportunidades muy claras y no pudieron descontar. El 0-3 final dejó al conjunto de nuestra ciudad en el fondo de la tabla. Para entender la dura derrota que sufrió el domingo Villa Dálmine ante Santamarina de Tandil vale hacer una aclaración: el 0-3 final no es tan preocupante como lo fue la postura con que el equipo dirigido por Marcelo Franchini salió a jugar este partido correspondiente a la tercera fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Como local, después de una correcta presentación en Rafaela y a la búsqueda de su primera victoria de la temporada, el Violeta inició el juego sorpresivamente agrupado en su propio campo, cediéndole el balón y la iniciativa al rival, esperando (supuestamente) un error ajeno para tratar de disponer de espacios para el contragolpe. Y esa especulación la pagó carísimo, porque el conjunto de Tandil se mostró preciso y muy aceitado en sus movimientos, aprovechando lo que le ofrecía el campanense y también el perfecto estado del campo de juego, que resistió de inmejorable manera la gran cantidad de agua que cayó antes y durante el encuentro. Entonces, los centrales Aurinegros (Palmieri y Mac Eachen) y, sobre todo, el volante central (Coppo) pudieron manejar el balón con facilidad en la mitad de cancha. Y con confianza, el visitante no solo soltó a sus laterales (llevando a González y Nouet a pararse como "marcadores laterales bis"), sino que también encontró juego "entre líneas", porque la pasividad Violeta en la marca fue llamativa, especialmente a las espaldas y los costados de Agüero, quien lució lento y desorientado en esa primera parte. Encima, a los 9 minutos, un centro bajo de Villalba desde la izquierda (el lugar por el que mejor progresó Santamarina en ese arranque) no alcanzó a ser desviado por Michel, pero se coló en el segundo palo de un Montoya que también mostró más dudas que seguridades (juega muy sobre la línea del arco y estuvo lento para reaccionar). El gol no varió el trámite, porque el local no hacía pie (nunca pudo siquiera disputar la "segunda pelota"), se mantenía encolumnado detrás de un "orden táctico" que no era tal y el conjunto de Tandil seguía paseándose en la cancha, con mucha movilidad y precisos pases (cortos, largos y entre líneas), que no hacían más que evidenciar la pasividad y el desconcierto del conjunto de nuestra ciudad. Por eso, el segundo gol no sorprendió a nadie en Mitre y Puccini: Michel cruzó el balón a espaldas de los centrales locales y Maidana le ganó fácilmente la posición a Alberione para cabecear junto a un palo y establecer el 2-0. En la media hora siguiente de la primera parte, Villa Dálmine siguió preso de sus dudas, sin poder jugar desde la tenencia del balón (no gravitó D´Angelo) y sin poder acomodarse ni a su "idea táctica" ni al juego del visitante. Apenas un cabezazo (algo defectuoso) de González por el segundo palo inquietó realmente a Temperini. Para el segundo tiempo, Franchini finalmente modificó la postura de sus dirigidos: realizó tres cambios y pasó del 4-1-4-1 a un 3-5-2 con González y Nouet sobre las bandas y con Haberkorn y Zárate como pareja de centrodelanteros. Entonces sí el partido fue distinto. Y de arranque, en la primera pelota que tocó con la camiseta de Villa Dálmine, el mediocampista Nicolás Bertocchi se escapó solo por derecha y asistió a Zárate, quien no alcanzó a definir por un providencial cierre de un defensor. Con más vergüenza que ideas claras, el conjunto campanense fue al frente y, más allá que quedó expuesto en defensa, generó situaciones muy claras de gol. El arquero Temperini manoteó ya vencido una definición de Haberkorn tras un centro atrás de Nouet; un disparo de Mazur se estrelló contra un palo; y un remate cruzado de Zárate, desde inmejorable posición, se fue apenas ancho. El descuento habría cambiado decididamente el juego. Sin embargo, el Violeta careció de efectividad (en otras acciones de pelota parada también merodeó el gol) y Santamarina cerró el partido sobre los 23 minutos: el tiro libre de Michel dio en el palo y como Montoya voló tarde y quedó fuera de escena, Jara no tuvo más que empujar el rebote ante la pasividad de tres defensores locales que solo atinaron a mirarlo. Así, los últimos 25 minutos transcurrieron entre la impotencia del local (Tello remató al cuerpo del arquero en otra oportunidad muy clara) y la tranquilidad del visitante. Por eso, el 3-0 ya no se movió y terminó siendo un durísimo golpe para Villa Dálmine, que quedó hundido en el fondo de la tabla y repleto de dudas para lo que se viene. Su próximo compromiso será el sábado por la noche en Caseros, donde visitará a Estudiantes de Buenos Aires por la cuarta fecha. Un resultado positivo le urge. Pero, para ello, deberá mejorar notablemente el funcionamiento que mostró frente a Santamarina. Y también su postura para afrontar el encuentro, porque dar ventajas desde el inicio en esta divisional se paga muy caro.

NICOLÁS GONZÁLEZ TUVO LA MEJOR CHANCE VIOLETA DEL PRIMER TIEMPO, PERO A SU CABEZAZO LE FALTÓ POTENCIA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Germán Montoya; Agustín Alberione, Brian Camisassa, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Alan Sosa, Gabriel Pusula, Federico Mazur, Nicolás Bertocchi, Joaquín Rikemberg, Lautaro Díaz y Federico Haberkorn. SANTAMARINA (3): Nicolás Temperini; Lucas Vallejo, Mateo Palmieri, Emilio Mac Eachen, Agustín Jara; Tobías Coppo; Guillermo Vilallba, Agustín Rojas, Mariano González, Braian Maidana; y Martín Michel. DT: Sebastián Cejas. SUPLENTES: Juan Pablo Mazza, Osvaldo Barsottini, Santiago Sayago, Federico Rotela, Elián Tus, Guillermo Santillán y Nicolás Valerio. GOLES: PT 9m Guillermo Villalba (S) y 16m Braian Maidana (S). ST 23m Agustín Jara (S). CAMBIOS: ST Mazur x Alberione (VD), Bertocchi x Amud (VD) y Haberkorn x D´Angelo (VD); 13m Tus x Maidana (S), 17m Díaz x González (VD) y Sayago x Vallejo (S), 26m Rikemberg x Agüero (VD). Valerio x Michel (S) y Barsottini x Mac Eachen (S). AMONESTADOS: Camisassa, Bertocchi, Moreyra y Nouet (VD); González, Temperini y Santillán (S). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Juan Ignacio Pafundi.

JUAN PABLO ZÁRATE TUVO UN PAR DE OPORTUNIDADES PARA CONVERTIR EN EL SEGUNDO TIEMPO.



UNA DE LAS OPORTUNIDADES MÁS CLARAS QUE TUVO EL VIOLETA EN EL SEGUNDO TIEMPO: LAUREANO TELLO TERMINÓ REMATANDO AL CUERPO DEL ARQUERO. LO MEJOR: EL CAMPO DE JUEGO Lo mejor de Villa Dálmine en la tarde del domingo fue el campo de juego, que soportó de manera impecable las malas condiciones climáticas. Las copiosas precipitaciones de la madrugada y la persistente lluvia de la jornada, que incluso fue sostenida durante el partido, no impidieron el normal desarrollo del juego. Lamentablemente, el que mejor lo aprovechó fue el visitante. QUEDÓ EN EL ÚLTIMO PUESTO Tras su derrota frente a Santamarina, con apenas un punto y una diferencia de gol de -4, Villa Dálmine quedó en la última posición del populoso Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Claro está: recién van tres fechas y otros cinco equipos también han sumado tan solo una unidad en lo que va del certamen (Flandria también tiene -4 de diferencia de gol). En la otra punta de la tabla, Belgrano es el único líder con 9 puntos, gracias a su agónico triunfo 2-1 sobre Estudiantes (BA). Los demás resultados de esta tercera fecha fueron: Deportivo Morón 1-1 Defensores de Belgrano, Estudiantes (RC) 1-1 Tristán Suárez, Deportivo Madryn 1-2 San Martín (T), Gimnasia (J) 3-1 Guillermo Brown (PM), All Boys 2-2 Chaco For Ever, Nueva Chicago 1-1 Sacachispas, Deportivo Maipú 1-0 Mitre (SdE), Flandria 1-2 Chacarita, Gimnasia (M) 3-0 San Telmo, Güemes (SdE) 1-1 San Martín (SJ), Temperley 0-1 Brown (A), Deportivo Riestra 1-0 Atlanta, Almagro 0-1 Instituto, Alvarado 0-0 Agropecuario, Quilmes 2-1 Ferro Carril Oeste y Almirante Brown 1-0 Atlético de Rafaela. Por la cuarta fecha del torneo, Villa Dálmine enfrentará como visitante a Estudiantes de Buenos Aires el sábado desde las 21.30 horas en Caseros. Además, también jugarán: Brown (A) vs Deportivo Morón, San Martín (T) vs Estudiantes (RC), Tristán Suárez vs Alvarado, Atlanta vs Belgrano, Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn, Agropecuario vs Almagro, Instituto vs Nueva Chicago, Mitre vs Quilmes, Chacarita vs Temperley, Sacachispas vs Deportivo Maipú, Guillermo Brown vs Flandria, San Martín (SJ) vs Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela vs Gimnasia (J), Chaco For Ever vs Güemes (SdE), San Telmo vs All Boys, Santamarina vs Almirante Brown y Ferro vs Indep. Rivadavia.