Primera reunión del flamante Consejo del Partido Justicialista de Campana

Fue encabezada por el próximo presidente del espacio político, Carlos Ortega, quien compartió los lineamientos de trabajo, llamó a la articulación de esfuerzos y renovó su confianza en la capacidad y militancia de los distintos referentes que lo acompañan. El Club Alumni, un escenario cargado de fuerte historia peronista en nuestra ciudad, ofreció el marco para la primera reunión del futuro Consejo del Partido Justicialista de Campana. El presidente de la única lista que se presentará en las elecciones internas, Carlos Ortega, lideró el cónclave, encuentro durante el que manifestó los lineamientos de su gestión y renovó la confianza en la capacidad y militancia de los distintos referentes que lo acompañan. Ratificada la lista de candidatos a la conducción del mítico partido, Ortega convocó a la reunión para plantear las primeras líneas de trabajo articulado, con el objetivo de reorientar al peronismo hacia la transformación de Campana, tal como Jorge Varela lo hizo 30 años atrás. Con un discurso enfático y de un profundo espíritu militante, Ortega alentó a los referentes justicialistas a "reconstruir el peronismo", contagiando la energía necesaria para "constituir el punto de partida de algo nuevo". Así lo manifestó a lo largo del encuentro, del que participaron la diputada provincial Soledad Alonso y los restantes integrantes del próximo Consejo. El eco de la visión de Ortega promete retumbar más allá del gimnasio del Alumni. Y es que, en sus distintas intervenciones, los nuevos referentes del PJ manifestaron sus coincidencias, llamando a mancomunar fuerzas y potenciarse a partir de los que los une, estableciendo un programa político claro y de largo plazo, fundado en la militancia y el contacto estrecho con el vecino y vecina todo el año y no solo en las proximidades de una elección. Jóvenes y experimentados, mujeres y hombres y voceros de las distintas vertientes del peronismo, los integrantes del Consejo confiaron en que esta pluralidad será la base también para una apertura mayor del Partido Justicialista, que enriquezca y amplíe su representación. "Queremos un partido con casa propia y de puertas abiertas no solamente a afiliadas y afiliados, sino a toda la ciudadanía de Campana, reuniones itinerantes, secretarías colectivas para multiplicar la tarea y presencia permanente en los barrios", manifestó Soledad Alonso. Y remarcó: "Toda construcción política es colectiva. Los peronistas nos necesitamos los unos a los otros, pero también es imprescindible escuchar y sumar al pueblo de Campana para que sea sujeto activo de la transformación de la realidad. El peronismo tiene por delante la misión de retornar hacía una militancia colectiva, participativa, transparente, con debate, plural y sostenida todo el año". En ese sentido, Alonso ponderó la figura de Ortega. "Tal como lo hizo en el Sindicato de Anses, el nuevo presidente del PJ apuesta por la capacidad militante de cada compañero, para que al frente de cada secretaría del partido encuentre su mejor versión. Esa es su diferencia a la hora de construir: incluir en lugar de destruir, confiar en vez de mandar", resaltó la diputada provincial.

