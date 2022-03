Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 02/mar/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 02/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

En una deslucida actuación, perdió 1-0 frente a Real Pilar. Hoy se cerraría el ciclo de Alejandro Albamonte como DT Portuario. Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo perdió 1-0 como local frente a Real Pilar en un partido disputado el último lunes en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, el Portuario sufrió su segunda derrota consecutiva jugando en casa (había perdido 2-1 con Berazategui en el debut) y sigue sin poder ganar desde su regreso a la divisional. Además, en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido frente a Lamadrid como visitante, la imagen que dejó el equipo no estuvo a la altura de lo esperado: se agrupó principalmente en su campo para achicarle espacios al rival y tuvo dificultades para progresar en el terreno y salir de ese repliegue. Esta situación, sumado al desgaste en la relación con el plantel, habría sido el detonante para que la Comisión Directiva tome la decisión de ponerle punto final al ciclo de Alejandro Albamonte como DT Portuario. El entrenador dirigió ayer la primera práctica de la semana, pero hoy volvería al club solamente para despedirse de los jugadores. En su lugar, de forma interina, asumiría Franco Toloza, actual entrenador de la Reserva del Auriazul, quien estaría al frente del equipo en el compromiso que Puerto Nuevo debe afrontar el domingo frente a San Martín de Burzaco como visitante. EL PARTIDO Para jugar frente a Real Pilar como local, Albamonte introdujo tres modificaciones en el once titular: Luis Rodríguez jugó como lateral derecho por Santiago Ojeda (baja por Covid), mientras Martín Herceg y Emanuel Pentimalli reemplazaron a Alexander Meza (no fue ni al banco esta vez) y Leandro Fleita. Herceg se paró como "doble 5" junto a Kevin Redondo, mientras Pentimalli se ubicó sobre la banda izquierda y Ritacco se adelantó unos metros para conformar un sistema 4-4-1-1 que no le dio buenos dividendos al Portuario. Es que la postura del equipo campanense fue achicar espacios en su propio campo, por lo que permitió que el Monarca suba la pelota hasta la mitad de cancha sin mayor oposición. Entonces, el balón pasó mucho por los pies de Villarreal, Otermín y Ríos. Esa tenencia no inquietó al Auriazul, pero el repliegue lo obligó a iniciar sus movimientos ofensivos desde muy atrás y con el rival adelantado en el campo. Así, se le hizo muy difícil progresar y Maciel fue quedando aislado del resto de sus compañeros. En cambio, cuando en ocasiones en que ganó la "segunda pelota" en terreno ajeno, Puerto Nuevo sí pudo arrimarse al área de Adasme. Aunque lo hizo sin peso ofensivo y apenas remató en dos ocasiones: Pentimalli lo hizo desde muy lejos y muy alto, mientras Ritacco pateó de manera defectuosa, pero un rebote obligó al arquero visitante a estirarse contra su palo derecho para manotear el balón. Del otro lado, Balbuena fue exigido en un tiro libre que López ejecutó por sobre la barrera: el guardameta local alcanzó a desviar la pelota, que luego pegó en el travesaño y se fue al córner, sobre los 31 minutos. De allí en adelante, la posesión fue más dividida y se acentuó la paridad en el juego, dentro de un trámite mediocre, en el que Tossi y Crego, cada uno por cada banda, asomaban como las principales amenazas del visitante. Por el lado de Puerto Nuevo, la mejoría estuvo en que los medocampistas se pudieron encontrar más seguido, aunque ello no alcanzó para generar peligro. Para el complemento, Albamonte retiró a los dos jugadores a los que les dio la titularidad por primera vez (Herceg, que hacía su debut, y Pentimalli) y mandó a la cancha a Villarreal y Cueto para conformar un 4-4-2 más tradicional para tratar de incomodar el inicio de los movimientos del rival y tener mayor peso ofensivo en los último metros. En tanto, en Real Pilar ingresó Almada (por Fittaioli). En ese duelo de modificaciones ganó el DT visitante, porque Almada tuvo influencia en el juego y decisiva participación en el gol de la victoria: se desprendió por el sector izquierdo, eludió a Lara en la puerta del área y luego le sirvió el gol a Tabone, quien solo debió empujar al balón al fondo de la red. Por entonces iban 27 minutos del complemento. Y para entonces, el Monarca ya se había acercado con peligro en varias ocasiones: el mismo Almada había cabeceado solo, pero a las manos de Balbuena; luego, Mario Godoy debió esforzarse al máximo para evitar que Tabone fusilara a Balbuena tras una salida defectuosa del local; y posteriormente, Tossi tuvo dos veces el gol desde la puerta del área, pero su primer remate pegó en Rodríguez y el segundo, fue abortado por el arquero local, quien salió rápido a atorarlo. En cambio, al Portuario se le hacía difícil llegar al área de Adasme. Por eso, sus avances terminaban en centros sin destinatarios o en algún remate de media distancia sin peligro. Y en desventaja, todo se le hizo cuesta arriba, a pesar que Albamonte sumó un tercer "9" a su ataque (ingresó Fleita para acoplarse a Maciel y Cueto). Recién en los minutos finales, tras esquivar milagrosamente el 0-2 en un par de ocasiones, el Auriazul generó su mejor situación en tiempo adicionado, tras un envío frontal que bajó Cueto y que Maciel no alcanzó a definir por el cierre de Villarreal contra la línea. Por ello, Real Pilar se llevó tres puntos muy importantes del barrio Don Francisco. Mientras Puerto Nuevo quedó sumido en una "crisis" que intentará empezar a resolver con el cambio del cuerpo técnico para tratar de "oxigenar" a un equipo que tiene múltiples variantes, pero que todavía no ha consolidado una idea de juego ni tampoco ha podido ganar. Es cierto: recién van tres fechas, pero "puertas adentro", aparentemente, el cambio resultaba urgente.

EN SU PRIMER PARTIDO EN PUERTO NUEVO, EL MEDIOCAMPISTA MARTÍN HERCEG FUE TITULAR Y JUGÓ CERCA DE KEVIN REDONDO. EN EL ENTRETIEMPO SALIÓ REEMPLAZADO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Luis Rodríguez, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Rodrigo Martíntez, Kevin Redondo, Martín Herceg, Emanuel Pentimalli; Enzo Ritacco; y Maximiliano Maciel. DT: Alejandro Albamonte. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Kevin Casco, Pablo Negro Villarreal, Enzo Moreno, Gastón Cueto y Leandro Fleita. REAL PILAR (1): Pablo Adasme; Gerardo Pérez, Gonzalo Villarreal, Ariel Otermín, Nazareno Fernández Colombo; Nahuel Ríos; Santiago Tossi, Nicolás Fittaioli, Miguel López, Diego Crego; y Emiliano Tabone. DT: Tomás Arrotea Molina. SUPLENTES: Lucas Chiappero, Sergio Ocampo, Mathías Crocco, Leandro Montemarani, Manuel Cordeviola, Carlos Gabriel y Catriel Lucero. GOL: ST 27m Emiliano Tabone (RP). CAMBIOS: ST Cueto x Herceg (PN), Villarreal x Pentimalli (PN) y Almada x Fittaioli (RP); 15m Moreno x Martínez (PN), 30m Fleita x Pulido (PN), 33m Montemarani x López (RP) y Cordeviola x Tabone (RP), 35m Casco x Ritacco (PN), y 41m Lucero x Tossi (RP). AMONESTADOS: Rodríguez, Pulido, Redondo, Pentimalli, Martínez y Moreno (PN); López y Tabone (RP). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Jonathan De Otto.

MACIEL FUE EL ÚNICO DELANTERO EN LA FORMACIÓN TITULAR Y POR MOMENTOS LO SINTIÓ, QUEDANDO AISLADO DE SUS COMPAÑEROS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).





RODRIGO MARTÍNEZ JUGÓ ABIERTO POR DERECHA, PERO SE RETRASÓ MUCHO Y NO LOGRÓ GRAVITAR. SALIÓ LESIONADO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



CLAYPOLE TAMBIÉN ES LÍDER La tercera fecha de la Primera C se cerró y dejó a dos equipos en lo más alto de las posiciones: Laferrere, que el sábado había vencido 2-0 a San Martín de Burzaco (próximo rival de Puerto Nuevo); y Claypole, que el lunes derrotó 2-1 como local a Sportivo Italiano. De esta manera, Lafe y el Tambero suman 7 puntos, uno más que Berazategui, que quedó libre en esta tercera jornada. Los demás resultados de la fecha fueron: Luján 2-1 El Porvenir, Atlas 2-0 Central Córdoba (R), Victoriano Arenas 0-1 Leandro N. Alem, Liniers 2-3 Midland, Argentino de Merlo 2-1 Lamadrid y Excursionistas 1-0 Deportivo Español.

