Efemérides del día de la fecha, 2 de Marzo

WILT CHAMBERLAIN CONVIERTE 100 PUNTOS EN UN PARTIDO Hace 60 años, Wilt Chamberlain hacía historia al convertir 100 puntos en un partido y establecer un récord en la NBA. El encuentro se disputó en Hershey Sports Arena en Pennsylvania (Estados Unidos) y finalizó con la victoria de Philadelphia Warriors por 169-147 sobre los New York Knicks: "No podría haberme acercado sin la ayuda de mis compañeros porque los ´Knicks´ no querían que hiciera 100. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para detenerme".



FALLECE CARLOS "LUCHO" SOSA Carlos Adolfo Sosa nació el 21 de julio del año 1919 en Caballito, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística a los 20 años vistiendo la camiseta Atlanta, club en el que disputó un total de 40 partidos. En el año 1941, arribó a Boca, equipo en el que su talento y habilidad le permitieron trascender en la historia xeneize y conquistar 6 títulos: el Campeonato de Primera División (1943 y 1944), la Copa Ibarguren (1944), la Copa de Competencia Británica (1946) y, a nivel internacional, la Copa Confraternidad (1945 y 1946); jugó 271 partidos y convirtió siete goles. En el año 1952, partió a Francia y comenzó a jugar en Racing de París, equipo en el que permaneció hasta el año 1959. Más adelante, en el año 1960, dirigió al conjunto de la Ribera en apenas once partidos (5 victorias, 5 empates y 1 derrota). Por otra parte, en la Selección, se consagró campeón de la Copa América (1945 y 1946). Falleció en el año 2009 en Buenos Aires.



SE LANZA "I REALLY LIKE YOU" Un día como hoy en el año 2015, Carly Rae Jepsen lanzaba el sencillo "I really like you". Perteneciente al álbum "Emotion" (2015) y compuesto por la cantante canadiense junto a Peter Svensson y Jacob Kasher, la canción es sobre "ese momento, en una relación, en el que es demasiado pronto para decir ´Te amo´, pero ya has pasado por el ´me gustas´ y estás en la etapa de ´Realmente, realmente me gustas´".