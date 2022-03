P U B L I C



El próximo 2 de abril se conmemoran cuarenta años de la guerra de Malvinas. Falta un mes para los actos, los merecidos homenajes, los sentimientos y llantos contenidos. Falta un mes para que regresen los recuerdos y sobrevuelen las emociones. Los familiares de los que allá quedaron, irán con flores a una tumba vacía o desearán llevarlas al cementerio de cruces blancas que existe al sur del mundo. Los que volvieron cantarán el Himno e izarán la Bandera, seguramente llevando en el pecho un logo de las Islas y disimulando las lágrimas. Ellos, los que volvieron, caminan por la calle y no nos damos cuenta. Ellos, los héroes silenciosos de una guerra despareja, conviven con nosotros desde hace casi cuarenta años. Algunos reconocimientos han llegado, otros aún son esperados. Este es el año en que deberían concretarse todos. "Malvinas" es una herida y un orgullo. Es nuestro pasado y nuestro presente. También, nuestro futuro. En estos días en que el mundo tiembla, no podemos olvidar que somos un país que estuvo en guerra. Que tuvo muertos y tiene veteranos. Que tiene derechos por reclamar y razones históricas, políticas y geográficas para hacerlo. "Nuestra guerra" fue lejos del continente y por ello algunos la percibieron extraña, ajena. Nuestra vida no cambió tanto mientras se desarrollaba. Pero allá estaban más de catorce mil soldados enfrentándola. En distintos lugares y con diferentes responsabilidades. Con valor y dignidad, demasiada juventud y exiguo cuidado de parte de sus gobernantes. "Malvinas" es un reclamo y un sentimiento. Su existencia no empezó hace 40 años, tiene 502 años de historia y 189 de usurpación. Así me lo dijo un ex combatiente. Por eso, "La obligación general de negociar en la cuestión Malvinas", como sostiene Tomás Guisado Litterio en el libro que escribió con ese título. Por eso, el planteo permanente y la ausencia de olvido. Con Lilia Rodas y Víctor Racedo nos animamos a plasmar algunas historias de la guerra en un libro. No la Historia con mayúscula, sino las mínimas, contadas con absoluto respeto, que nos llegaron de ex combatientes de varios lugares del país. Hubo cafés en bares y charlas por zoom, encuentros con veteranos de Campana y conversaciones con ex combatientes de otras ciudades. Hubo emoción, entusiasmo, compañerismo y pasión. Por Malvinas y por escribir. Las razones que nos llevaron a esa escritura son disímiles (explicadas en el libro), pero lo cierto es que los tres plasmábamos relatos en nuestras computadoras sin saber de los otros. El encuentro fue casual y la unión, inmediata. Después de meses intensos, el sueño se convierte en realidad. Nuestro libro MALVINAS, 40 AÑOS. VEINTE CUENTOS Y UN PERDÓN está saliendo de imprenta y será presentado el día 2 de abril, a las 18 hs,. en el Honorable Concejo Deliberante local. Por fortuna, ese sábado tan especial será el inicio de un largo camino, el que, ya sabemos, tendrá otros destinos. Gracias a quienes colaboran con ello. Gracias a los combatientes que trabajan junto a nosotros. Precisamente, esta obra es un homenaje a ellos, a los "VGM". Pero también un recordatorio a los ciudadanos argentinos quienes, como nosotros, "vivieron" la guerra, y una enseñanza, humilde, a los jóvenes, que no la vivieron ni saben demasiado. Ese es nuestro triple objetivo: homenaje permanente, no al olvido, acercamiento a los jóvenes. "No importa la edad que uno tenga, la historia debe ser siempre recordada, conocida. Malvinas, la guerra, parece ser, por momentos, un hecho que algunos buscan ocultar y minimizar. Mariana Lirusso, Lilia Rodas y Víctor Racedo logran en este libro rescatar y volver a la memoria los hechos que, algunos ignorados y otros olvidados, marcaron los días de lucha al sur del mundo", dice Marcelo Rubio, escritor y periodista, en el hermoso prólogo que nos regaló. Y agrega: "La escritura tiene, entre otras ventajas, la de traernos el recuerdo, los hechos del pasado, las personas que no están. A veces la evocación es idéntica, otras, algo deformada. Escribir es ficcionar la realidad, hacerla bella, elegante, a pesar del dolor. Mariana, Lilia y Víctor lo logran, desde sus emociones, desde sus amores perdidos, golpeados, doloridos. Malvinas es parte de la gran historia Argentina, este "Malvinas 40 años. Veinte cuentos y un perdón" enciende la llama del recuerdo y el respeto". Ojalá así sea.



Mariana Lirusso / S.A.D.E. Campana.