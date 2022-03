En la última fecha de la fase de grupos perdieron Defensores de La Esperanza, La Josefa y San Felipe. Así, ningún equipo de la ciudad logró avanzar a Octavos. La última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2022 dejó a la competición sin equipos campanenses en carrera: Defensores de La Esperanza, La Josefa y Deportivo San Felipe perdieron sus respectivos compromisos y no pudieron avanzar a los Octavos de Final. Los encuentros debían disputarse el domingo, pero debido a las intensas lluvias de dicha jornada fueron reprogramados. Así, el lunes, el primero en salir a la cancha fue Defensores de La Esperanza, que debía ganarle como visitante a Defensores Unidos de San Pedro para asegurarse su boleto a la próxima ronda, aunque un empate lo mantenía con posibilidades en la muy pareja Zona D. Sin embargo, el Verdinegro se encontró con un partido que se le hizo cuesta arriba y que quedó marcado por polémicos fallos de la terna arbitral de Arrecifes. Así, el Defe se fue al entretiempo con dos jugadores menos por las expulsiones de Raúl Colombo y su arquero Guillermo Friedrich. Igualmente, el encuentro terminó de quebrarse al inicio del segundo tiempo, cuando Defensores Unidos abrió el marcador en una acción que pareció offside. Por las protestas, Sergio Robles se fue expulsado también en el conjunto de nuestra ciudad y, casi inmediatamente después, llegaron otros dos goles para el 3-0 que sería final, aunque el partido no terminó: sobre los 30 minutos, una fuerte infracción de Matías Andrusynzyn derivó en tumultos e incidentes que llevaron al árbitro Muñoz a suspender el encuentro. En tanto, ayer martes, La Josefa se presentó en Zárate para enfrentar a Central Buenos Aires en el cierre de la Zona B. Al conjunto de nuestra ciudad, que llegó como líder a esta última fecha, le alcanzaba un empate para clasificar a la próxima ronda, pero terminó lejos de la igualdad: perdió 3-0. De esa manera, Central Buenos Aires avanzó a Octavos de Final junto a Fundición de Baradero (goleó 8-0 a San Martín de Zárate). Ambos culminaron la fase de grupos con 11 puntos, apenas uno más que La Josefa. Finalmente, ayer también jugó Deportivo San Felipe, que recibió a Estrada de Zárate en cancha de Las Campanas, con la obligación de ganar para poder quedarse con el segundo puesto de la Zona C. Pero, al igual que el Defe y La Josefa, el Aurinegro también perdió 3-0 y quedó eliminado, cerrando una segunda rueda para el olvido (sumó sus 7 puntos en la primera vuelta y después hilvanó tres derrotas en fila). En el otro partido de esta Zona C, Desamparados había perdido el viernes por 3-2 frente a Atlético Baradero como visitante, aunque se presentó ya sin chances de avanzar a Octavos de Final. Por ello, de esta manera, ayer culminó la participación campanense en este certamen regional que premia al campeón con un boleto al próximo Torneo Regional Federal Amateur.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA CAYÓ 3-0 ANTE DEFENSORES UNIDOS DE SAN PEDRO, EN UN PARTIDO MARCADO POR LOS POLÉMICOS FALLOS ARBITRALES.