NOTICIA RELACIONADA: Santamarina desnudó la peor cara de Villa Dálmine El entrenador violeta marcó "errores" y "desconcentraciones" durante la primera parte y lamentó la falta de efectividad para concretar las chances de gol en el complemento. Luego de la abultada derrota ante Santamarina, el entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, hizo un análisis del encuentro: "Jugamos un mal primer tiempo y lo pagamos caro. No hicimos pie, tuvimos muchos errores y uno se va mal, más allá del resultado, porque sabíamos cómo nos podían llegar a inquietar y no hicimos lo que teníamos que hacer", señaló en diálogo con FM Radio City. "En el segundo tiempo cambiamos, tácticamente y actitudinalmente. Lo intentamos llevar por delante al rival para empatar el partido, tuvimos tres o cuatro chances, pero no la pudimos meter y el tercer gol de ellos nos mató", agregó. Respecto a la postura del equipo, el DT Violeta afirmó: "Siempre tengo la mente puesta en ser ofensivo, pero después hay fisuras donde te complican. Tenemos que corregir esas fisuras porque son las que te complican". En ese sentido marcó "errores" que observó durante el encuentro ante el conjunto de Tandil: "Hemos perdido mucho en las segundas jugadas, en los 1 vs 1 y en todos los duelos", enumeró. Finalmente, Franchini manifestó: "Hay que hablar esta semana para cambiar algunas cuestiones, porque no nos puede volver a pasar lo que nos pasó hoy. Trabajamos firmes en la semana, tratando de estar en todos los detalles. Pero hay desconcentraciones, cosas que tenemos que limar lo antes posible. Yo no claudico fácil. Siempre estoy pensando en positivo, en qué tenemos que corregir. También en cambiarle la cabeza a los jugadores, que son los protagonistas. Tenemos que hacerles entender que estas son finales y que las que tenemos que jugar como tal. Tenemos que ir al frente siempre, en todas las canchas. Queremos inculcarles eso"



LO MEJOR: EL CAMPO DE JUEGO Lo mejor de Villa Dálmine en la tarde del domingo fue el campo de juego, que soportó de manera impecable las malas condiciones climáticas. Las copiosas precipitaciones de la madrugada y la persistente lluvia de la jornada, que incluso fue sostenida durante el partido, no impidieron el normal desarrollo del juego. Lamentablemente, el que mejor lo aprovechó fue el visitante.