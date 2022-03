Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 02/mar/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 02/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

2 de Marzo de 2022 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

2 de Marzo de 2022







HOY JUEGA BOCA Esta noche, desde las 21.10 horas, Boca Juniors hará su presentación en la Copa Argentina 2022. El último campeón del certamen se medirá frente a Central Córdoba de Rosario, equipo de la Primera C, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize llega a este compromiso tras el conflicto interno que se generó por el enfrentamiento de Agustín Almendra con Sebastián Battaglia, quien decidió separarlo del plantel y, por ello, recibió el apoyo de Darío Benedetto. Previamente al partido de Boca, desde las 17.10, Banfield jugará frente a Dock Sud.



VÉLEZ Y COLÓN Ayer, en tanto, se disputaron otros dos duelos de la primera ronda de la Copa Argentina 2022: Vélez Sarsfield goleó 5-0 a Cipolletti y se convirtió en el rival de Independiente Rivadavia en los 16vos de Final; mientras Colón derrotó 2-1 a Sportivo Peñarol de San Juan y ahora espera por el vencedor del choque entre Patronato y Deportivo Morón. PINCHA REVANCHA Esta noche, desde las 21.30 horas, Estudiantes de La Plata enfrentará como local a Audax Italiano de Chile en la revancha de la serie de la Fase Previa II de la Copa Libertadores 2022. En el partido de ida, el Pincha cayó 1-0, por lo que está obligado a ganar para, al menos, forzar los penales. COPA DE LA LIGA Culminada la cuarta fecha, Banfield (8 puntos) se mantuvo como único líder de la Zona A porque Unión cayó 2-1 ante Sarmiento; porque River igualó 2-2 con Racing (fue titular el campanense Leonardo Sigali) y porque Argentinos empató 1-1 con San Lorenzo. Luego, el lunes, Newells le ganó 2-1 a Talleres, mientras anoche, Atlético Tucumán superó 1-0 a Patronato. En tanto, en la Zona B, Estudiantes de La Plata venció 3-2 a Arsenal y sigue perfecto en el certamen, con cuatro victorias en cuatro presentaciones. Segundo quedó Colón (10 unidades), que derrotó 2-1 a Barracas Central. Y tercero está Boca (8), que igualó 2-2 con Independiente. BIELSA DESPEDIDO Marcelo Bielsa fue cesanteado como entrenador del Leeds United, que perdió cinco de sus últimos seis partidos, racha en la que recibió 21 goles. El argentino dejó su cargo entre múltiples muestras de afecto de los simpatizantes y emotivos mensajes de agradecimiento de parte de muchos de los jugadores del plantel. El rosarino fue el artífice del ascenso del Leeds, que en 2020 regresó a la Premier League luego de 16 años. ABELLA FUE 14º El lluvioso domingo fue el marco de la primera final del año del Top Race, prueba en la que Sebastián Abella culminó en el 14º puesto (sobre 20 autos). Así, el intendente de nuestra ciudad fue el segundo mejor piloto de la categoría Máster, por detrás de Adrián Chiriano (13º). En tanto, la victoria quedó en manos de Marcelo Ciarrocchi (Ford), quien postergó a los Toyota de Diego Azar y Facundo Aldrighetti. NO PUDO LARGAR En su regreso oficial al automovilismo competitivo, el campanense Pablo Villaberde no pudo largar la final de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo de Bahía Blanca, el piloto de nuestra ciudad tenía asignado el 30º lugar de la grilla, pero suFord Fiesta Kinetic (con la preparación de DG Motorsport) tuvo inconvenientes y ni siquiera pudo sumarse a la vuelta previa. El ganador de la Clase 2 fue Miguel Ciaurro (VW Trend), mientras en la Clase 3 triunfó José Manuel Urcera (Peugeot 408).

P U B L I C I D A D