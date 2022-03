» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. El intendente Abella anunció la reconstrucción de la Casa de los Costa







En la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el Jefe Comunal anticipó que, durante el transcurso del año, el Municipio dará inicio al ambicioso proyecto en el predio de los fundadores de Campana y aseguró que "marcará un antes y un después para la ciudad". El Intendente Sebastián Abella inauguró el período 2022 de las sesiones legislativas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en donde realizó un balance de todo lo realizado a lo largo de 2021 y realizó importantes anuncios para este año. A través de un video institucional y ante los concejales de los dos bloques políticos y funcionarios municipales, se realizó un resumen de todo lo realizado durante el año pasado y se anunciaron importantes obras de infraestructura, entre las que se destaca la reconstrucción de la Casa de los hermanos Costa, fundadores de la ciudad. Al tomar la palabra, Abella enfatizó que "me enorgullece ver este resumen de todo lo que hicimos en este último año. Nos deja tranquilos porque sabemos que los vecinos confían en nosotros porque cada acción y obra que anunciamos otros años las hemos ejecutado y ahora se vienen muchos desafíos para continuar en esta línea". En cuanto a la obra de remodelación de la Casa de los Costa, aseguró que "implicará un antes y un después para la ciudad. Allí funcionará un museo y el HCD para que los campanenses puedan disfrutar de la cultura en un ambiente totalmente adecuado y ambientado para tal fin". Concluyendo en su discurso, el jefe comunal pidió a los concejales y funcionarios municipales "continuar con el mismo compromiso, humanidad y trabajo, escuchando las distintas necesidades de los vecinos para dar respuestas concretas" y aseguró que "estamos concretando obras que todos los campanenses soñaron y muchos prometieron durante décadas, pero nadie lo hizo". En el video, además, se anunció la remodelación de las plazas España, 1º de Mayo y la del barrio Ariel del Plata, como así la ejecución de la obra de ampliación del Teatro Municipal Pedro Barbero, la finalización de la ampliación de la avenida Rivadavia y la creación de nuevos programas de acompañamiento y apoyo a vecinos. También se destacó la inauguración de la Nueva Costanera y del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Otamendi, la implementación de la Patrulla Urbana, la incorporación de nuevas maquinarias y equipamiento a la flota municipal de la Secretaría de Espacio Público, entre otras políticas públicas impulsadas por el Municipio a fin de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Previamente, el presidente del cuerpo, Gonzalo Brutti, pidió un minuto de silencio por la guerra en Ucrania y destacó que "la sociedad hoy pasa por un momento álgido donde no hay lugar para debates razonados y fundamentados solo imponer pensamientos desacreditando la diversidad ideológica y de opiniones. Necesitamos volver al diálogo y este recinto es un lugar en el que tenemos la obligación de generar el cambio que la sociedad necesita, de ser el ejemplo y marcar el camino correcto". Tal como fue votado por el cuerpo, las sesiones ordinarias se llevarán a cabo el 10 y 23 de marzo a las 19 y el primer y tercer jueves de cada mes a las 19.

Abella anunció importantes obras de infraestructura y la reconstrucción de la Casa de los Costa





"Estamos concretando obras que todos los campanenses soñaron y muchos prometieron durante décadas, pero nadie lo hizo", afirmó Abella.





El jefe comunal pidió a los concejales y funcionarios municipales "continuar con el mismo compromiso, humanidad y trabajo, escuchando las distintas necesidades de los vecinos para dar respuestas concretas".



VIDEO: JEFE DE GABINETE, SE BUSCA Entre los presentes en la sesión inaugural del HCD se encontraba Carlos Cazador, quien, luego de siete mandatos consecutivos como concejal, fue la primera vez en 28 años que la vio desde afuera. Sin embargo, forma parte del cuerpo legislativo como flamante Director de Relaciones Institucionales. En ese cargo, su principal función será la de ser enlace entre el Ejecutivo y los concejales. Consultado sobre la reciente renuncia de Ezequiel Sabor y su posible eventual nombramiento en ese puesto, Cazador señaló: "Creo tener conocimientos como para desempeñarme en un lugar así. De hecho estuve muy cerca de ser intendente. Y en esta gestión me siento uno más en tratar de que las cosas le vayan bien a todos los vecinos de Campana. Por lo tanto, si me lo ofrecieran, aceptaría con gusto. Ese o cualquier otro lugar donde el intendente Abella me necesite".

P U B L I C I D A D