» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Lesionada en Sarmiento y Ameghino







Fue anoche, cerca de las 21. El SAME la trasladó al hospital. Una mujer joven ingresó a la Guardia del hospital municipal con politraumatismos y escoriaciones luego de colisionar en su moto con un Citroën C4 en la esquina de diagonal Sarmiento y avenida Ameghino. Según testigos presenciales, cuando abrió el semáforo, el auto giró a la derecha para ingresar a Ameghino y la motociclista no alcanzó a frenar, impactando al vehículo sobre la parte trasera de su flanco derecho. En el lugar estuvieron presentes personal de Tránsito municipal y efectivos del Comando Patrulla asignados a la cuadrícula 4.

La joven de la moto tenía politraumatismos y escoriaciones.

#Dato choque en Av Ameghino y Diagonal Sarmiento. Una Honda Wave 110 y un Citroën C4. La conductora de la moto con politraumatismo fue trasladada por,, SAME al hospital San José. Presente el móvil de Dirección de Tránsito y Comando Patrulla zona 3. pic.twitter.com/evN4qUxVsA — Daniel Trila (@dantrila) March 3, 2022

P U B L I C I D A D