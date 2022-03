» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Alejandro Albamonte dejó de ser el entrenador de Puerto Nuevo







Ayer presentó su renuncia, luego de una reunión con el plantel. Como interino asumió Franco Toloza, actual DT de la Reserva, quien afrontaría el partido que el Portuario sostendrá el domingo como visitante frente a San Martín de Burzaco. Este miércoles se confirmó y se oficializó la salida de Alejandro Albamonte de la conducción técnica de Puerto Nuevo. "En el día de hoy (por ayer) presenté mi renuncia", informó el entrenador a través de un comunicado que fue reproducido por las redes sociales del club. Así se terminó un ciclo que se inició a principios de año y que solamente constó de tres partidos oficiales: dos derrotas como local (Berazategui y Real Pilar) y un empate como visitante (Lamadrid). "Sé que los resultados son la herramienta necesaria para nosotros, los entrenadores. Agradezco a la Comisión Directiva por haber confiado en mi persona en su momento y por haberme cumplido en todo. Le mando un abrazo al pueblo de Campana, que apoyó en todo momento en esta nueva experiencia en la Primera C. Hubiese querido tener el apoyo más tiempo, pero prefiero irme en paz a retirarme con la razón", agregó. Albamonte tomó la decisión luego de una reunión que mantuvo ayer por la mañana con los jugadores del plantel, quienes habrían manifestado su descontento con las formas de trabajo del entrenador y algunas de sus decisiones. Esa relación distaba de ser la ideal y, a su manera, el entrenador lo dejó entrever en su comunicado: "De los futbolistas no hablo. Todo lo que les tuve que decir lo hice en el marco de la privacidad pertinente", señaló. Desde este jueves, el plantel entrenará bajo las órdenes de Franco Toloza, actual director técnico de la Reserva, quien oficiará de "interino" hasta que la Comisión Directiva designe un sucesor de Albamonte. Junto a él estarán Luciano Murua, Luciano Pacheco y Marisa González, como ayudante de campo; Matías Valerio y Daniel Weismer, como preparadores físicos; y continuará Nicolás Lurati, como entrenador de arqueros. Con esta conducción, Puerto Nuevo afrontaría el partido que disputará el domingo, como visitante, frente a San Martín de Burzaco por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera C. En cuanto a la búsqueda del sucesor de Albamonte, los primeros nombres que circularon fueron los de Gustavo Puebla y Sergio Desilvestri, ambos con experiencia en Defensores Unidos de Zárate. Mientras tanto, muchos simpatizantes Portuarios ven en esta salida la oportunidad para el regreso de Gastón Dearmas, quien condujo al plantel al histórico ascenso del año pasado. Lo cierto es que serán días de análisis y evaluaciones en el barrio Don Francisco, tratando de encontrar la mejor respuesta para este momento, teniendo en cuenta que queda mucha temporada por delante todavía, pero que no se puede regalar nada en la divisional.

ALEJANDRO ALBAMONTE DEJÓ DE SER EL ENTRENADOR DE PUERTO NUEVO





FRANCO TOLOZA Y SU CUERPO TÉCNICO DE RESERVA SE HARÁN CARGO DE LA PRIMERA “INTERINAMENTE", HASTA QUE SE DESIGNE UN SUCESOR.



