Chocó a un auto y cayó al pavimento

Fue sobre Ruta 6 a la altura de Ameghino, mano a Zárate. El conductor de una moto de baja cilindrada colisionó con la parte posterior de un Peugeot 208 cuando ambos vehículos circulaban sobre la Ruta 6, mano a Zárate, a la altura de la avenida Ameghino. Aparentemente, el conductor del auto disminuyó su velocidad para sortear un bache, y el motociclista no alcanzó a frenar ni evitarlo, por lo cual impactó contra el paragolpes trasero y cayó al pavimento. Un móvil del SAME lo trasladó hasta la Guardia del hospital municipal, al tiempo que uniformados del Comando Patrulla realizaron las actuaciones correspondientes.

El motociclista sufrió politraumetismos y fue trasladado al hospital municipal.



