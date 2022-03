» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Dos campanenses campeones en el Carnaval de Gualeguaychú







La periodista Daiana Costichi y el productor de seguros Cristian Cantero desfilaron en la noche final para la comparsa Papelitos. "Estoy muerto de felicidad, hace 13 años que no salíamos campeones y este año se desfiló con las cinco comparsas, lo cual no es menor, dado que en corsódromo históricamente desfilaron tres. Así que el mérito de Papelitos 2022 es doble. Es una sensación hermosa sentir que vos, con sólo un poquito de corazón, le puedas dar un poco de alegría a la gente", señaló visiblemente emocionado Cristián Cantero sobre el campeonato que se definió el cierre del martes por la madrugada. La periodista e imagen del portal Campana 360, Daiana Costichi, también desfiló para la comparsa ganadora con más de 25 mil personas en el corsódromo de Gualeguaychú. La comparsa Papelitos del club Juventud Unida se quedó esta madrugada con la edición 2022 del Carnaval del País, al sumar 171,25 puntos, superando los 165,50 de O´ Bahía, 160,25 de Ará Yeví, 157,50 de Marí Mari y 154 de Kamarr. En Música, Ara Yeví y Papelitos compartieron el primer lugar con 57 puntos. Lo mismo ocurrió en Batucada, donde ambas comparsas se repartieron el primer lugar con 41 unidades. En el rubro Pasistas, Marisol Sánchez y Candela Gómez compartieron el primer lugar. El premio al mejor portabanderas fue para la comparsa O´ Bahía. Cristián adelantó que el próximo sábado 12 de marzo, con entrada libre y gratuita, Papelitos desfilará en el corsódromo de Gualeguaychú para festejar el campeonato. "¡Están todos los campanenses invitados! ¡Vengan a festejar con nosotros después de 13 años de sequía!", concluyó con una sonrisa.



DAIANA COSTICHI Y CRISTIAN CANTERO FUERON PARTE DE PAPELITOS. PAWÉ: LA CANCIÓN DEL CAMPEÓN (Letra y música: Andrea Benedetti - Martín Fernández) Se despierta la ciudad volvió su carnaval se despierta la ciudad volvió su carnaval (Coro) risa en el alma, risa en la piel (Coro) canta tu cuerpo, suena tu Pawé! Ecos de leyenda, nos cuentan que esa música ancestral si la luna es llena, espíritus sagrados llamaran madre que te adentras cargando en tu vientre la ilusión vibras con la selva, gestando en lo profundo una canción ah ah ah, ah ah ah ah ah ah, ah ah ah Pawé se rebela y rompe en su voz Pawé, Pawé, Pawé libera tu canción en carnaval Pawé, Pawé, Pawé libera tu canción en carnaval Pawé, Pawé, Pawé libera tu canción en carnaval Pawé, Pawé, Pawé libera tu canción en carnaval Sos la alegría, carnaval de mil amores tus fantasías, alegran los corazones Sos la alegría, papelitos sos mi vida Furia del oeste, te llevo en alma, que ruja el león



P U B L I C I D A D