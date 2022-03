» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. 3 de Marzo de 2022:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UNA PÉRDIDA, VARIOS PROBLEMAS "Calle Pasaje Edison y Colectora Sur, entre French y Beruti: hace meses que hay pérdida de agua por caños rotos. Ahora, en toda la manzana no hay agua por ese motivo. Los vecinos no podemos ni lavar ni los platos. También con la perdida de agua se forma verdín y es peligroso para motos, bicis y peatones", escribe Rubén.



SE DESBORDA E INUNDA "Maipú y Arenales, en el barrio 9 de Julio: falta de mantenimiento, se desborda e inunda los días de lluvia. Se hizo dos veces el reclamo. Ojalá puedan dar pronta respuesta", muestra Daniel.

#QuejaVecinal pérdida de agua por rotura de caño en la calle Ohiggins 1172 esquina Chiclana, barrio El Destino. Además de la pérdida de presión de agua se agranda la rotura del mejorado en la calle. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/2zH8jXZ3HM — Daniel Trila (@dantrila) March 2, 2022 #QuejaVecinal vecinos de la calle Dorrego y Coletta solicitan poda correctiva de las palmeras y árboles del espacio verde que se encuentra entre el barrio y la Ruta 6 y Av. Ameghino. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/9BnvcE9lYa — Daniel Trila (@dantrila) February 28, 2022 #QuejaVecinal agua desbordada en tapa de inspección y toda la vereda en Barca 2332, barrio Siderca Verde. También afecta a los vecinos. Ya hicieron el reclamo a @CeMAV_Campana @ABSAOficial pic.twitter.com/1n0Wn3CfQW — Daniel Trila (@dantrila) February 28, 2022

