Agua turbia en los barrios Siderca y Don Francisco

Ocurrió tras el fin de semana largo, cuando no hubo presión. El lunes, el agua salía literalmente negra de las canillas. Vecinos de los barrios Siderca Rojo, Azul y Verde, y también del Don Francisco, se comunicaron con nuestra redacción para manifestar que desde el viernes y durante todo el fin de semana no hubo presión en la red de agua potable. "A partir del lunes mejoró la presión, pero el agua salía literalmente negra de las canillas. No sólo es intomable, ni siquiera sirve para darse una ducha o higienizarse", señalaron, al tiempo que manifestaron que hasta el martes no habían obtenido ninguna respuesta por parte de ABSA.



Un video viralizado en las redes sociales muestra cómo el agua salía de color negro de una canilla doméstica.



