Tras un fin de semana largo sin reportes, ayer se informaron 42 nuevos casos







Además se notificó otro fallecimiento. Así, ascendieron a 331 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Ayer, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana volvió a difundir el parte diario oficial de la situación del coronavirus en la ciudad luego de no hacerlo durante el fin de semana largo. Este miércoles fueron comunicados 42 nuevos contagios de coronavirus. Además, se notificó el fallecimiento de otro vecino. De esta manera, la cantidad de positivos totales desde el inicio de la pandemia se elevó a 26.315. Mientras la cifra de muertes ascendió a 331. Los cinco días hábiles de la cuarta semana de febrero sumaron 173 contagios, lo que representa un descenso del 44,37% respecto a los acumulados durante igual período de la semana previa (311). De mantenerse la tendencia que está mostrando la primera semana de marzo, estaríamos ante un descenso sostenido de contagios y la confirmación definitiva del final de la tercera ola de la pandemia. El fallecido informado este miércoles era un hombre de 63 años. No trascendió si estaba internado en un nosocomio público o privado de la ciudad, o si se encontraba siendo atendido en otra jurisdicción. A lo largo de febrero se registraron 1.459 casos positivos y 15 víctimas mortales. Pero estos índices no se comparan a los de enero: el primer mes del año terminó representando no sólo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Sólo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 28% de los casos acumulados en Campana desde marzo del 2020. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este miércoles 19 nuevos casos de coronavirus, 63 en estudio y una mujer de 69 años fallecida. Con esas cifras, el distrito acumula 26.244 contagios totales, mientras que se elevan a 424 los fallecidos.

INFORME DE HOY JUEVES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 21 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/hzv6I29CMJ — Daniel Trila (@dantrila) March 3, 2022 INFORME DE AYER MIERCOLES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este miércoles 42 casos positivos de #Covid_19 y 1 fallecido; es un hombre de 63 años. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/V410MjyNcj — Daniel Trila (@dantrila) March 2, 2022

