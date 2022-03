» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Violación en grupo en Palermo: la víctima brindó una declaración clave para avanzar con el proceso judicial







La chica abusada por seis jóvenes compareció ante la Justicia e instó a la acción legal, paso clave. Ante el juez, "describió la escena como violación". La chica que denunció haber sido violada por un grupo de jóvenes dentro de un automóvil en Palermo declaró ante la Justicia e instó a la acción legal, paso fundamental para avanzar con el proceso contra los acusados. La muchacha "describió la escena como violación", aseguraron fuentes judiciales, que resaltaron la importancia de su declaración. Los seis acusados de la violación en grupo eran indagados ayer por la tarde mediante una videoconferencia por el juez del caso, Marcos Fernández, que previamente escuchó la declaración testimonial de la víctima. Cinco imputados cuentan con un defensor oficial, en tanto el sexto estaba buscando un letrado particular en las horas previas a su comparecencia. Fuentes judiciales informaron que el juzgado interrogará a los seis acusados, por ahora detenidos, mediante la plataforma Zoom, y, por lo pronto, a los seis les cabe la imputación por abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos. En este sentido, había trascendido en un primer momento que sólo cuatro de los seis estuvieron en el interior del vehículo con la joven, mientras que otros dos estaban haciendo de campana afuera. Hasta el momento, el juzgado no había logrado tomarle declaración a la víctima y desde el entorno de la joven le habían comunicado que ella no estaba en condiciones de comparecer por estar en estado de shock. La declaración de la muchacha era clave para intentar reconstruir lo que sucedió y fundamentalmente para establecer si ella quería o no impulsar la denuncia. El hecho es de instancia privada, o sea, si la víctima se rehusaba a impulsar el caso, la investigación quedaba en la nada. Hasta el momento, se sabe que los seis acusados no cuentan con antecedentes penales y estudios preliminares determinaron que la joven de 20 años fue abusada sexualmente, aunque se aguardaban peritajes más amplios.



