Reportan grandes explosiones en Kiev: la población podría quedarse sin calefacción

Las tropas de Putin lanzaron otro intenso ataque contra la capital ucraniana y otros puntos del territorio como Lviv, Ibano y Odesa. La guerra que mantiene en vilo a todo el mundo avanza sin piedad. A medida que las tropas rusas enfrentan a Ucrania, los ataques son cada vez más agresivos y contra infraestructuras civiles. Esto ya había sido avisado por el Ejército ruso, cuando anunció que la población de varias zonas de Kiev debía abandonar sus hogares porque se podían enfrentar ante un bombardeo. Según se anunció este miércoles, reportaron una gran explosión en la capital ucraniana al mismo tiempo que Rusia atacaba a varias ciudades (entre ellas, Lviv, Ibano y Odesa). A su vez, se anunció una alerta de toque de queda en, al menos, quince ciudades de Ucrania. En medio del ataque, el gobierno del país invadido publicó en su cuenta de Instagram: "Procedan a buscar refugios, mantengan la calma y utilicen las fuentes oficiales de información". Además, explotó un gasoducto que provee calefacción a Kiev por la caída de un cohete ruso. La tubería fue dañada por el impacto del misil en el área de la estación de tren al sur de la capital ucraniana. Tras esto, según anunció el Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, como resultado del golpe, es posible que la población se quede sin calefacción en medio de grandes nevadas. Según recoge el medio Ukrzaliznytsia, las personas están siendo evacuadas y el edificio de la estación sufrió daños menores (que serán reparados para la mañana del 3 de marzo), por lo que continúa el movimiento de trenes. De momento, todavía no precisaron si hay fallecidos. El pasado martes 1 de marzo también se había reportado una importante explosión, cuando Rusia atacó la torre de televisión de Kiev, lo que hizo que impactase de lleno en la instalación principal ucraniana de telecomunicaciones y que provocase cortes en la transmisión de los canales. Este hecho, también dejó un saldo de cinco muertos y cinco heridos. A su vez, cerca de la zona, se registraron más explosiones, aunque no detallaron si hubo víctimas. RATIFICÓ SU POSTURA La Argentina ratificó su postura condenatoria a Rusia por la invasión a Ucrania y lo hizo ante la Asamblea de emergencia de Naciones Unidas, dando un mensaje a nivel internacional. Este miércoles, la Asamblea General aprobó una resolución que "deplora" la invasión de Rusia, con el apoyo de 141 países, 5 rechazos y 34 abstenciones, entre ellas, la de China. La Representante Permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas, María del Carmen Squeff, destacó la necesidad de "cooperar para desactivar ese conflicto" y promover "el regreso a la mesa de negociaciones". La embajadora volvió a reclamar a la Federación Rusa que "cese inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza, así como las operaciones militares en territorio" extranjero.

