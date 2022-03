» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso: "Hoy comenzó una nueva provincia de Buenos Aires"







Lo destacó la diputada provincial Soledad Alonso, quien acompañó al gobernador Axel Kicillof en la Apertura de Sesiones Legislativas y celebró la profundización del modelo que va a "transformar la vida de los y las bonaerenses". Reactivación económica, fortalecimiento de la educación, consolidación del sistema sanitario y asistencia social para los sectores más vulnerables serán los ejes de la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Así lo delineó el gobernador durante la 150º Apertura de Sesiones Legislativas que fue acompañada por la diputada Soledad Alonso. "El gobernador dejó en claro que tras seis años de crisis y pérdidas, combinación de las políticas de Juntos por el Cambio y la pandemia, se vienen otros seis años de recuperación, de reparación y de transformación", manifestó la legisladora provincial. La hoja de ruta trazada por el mandatario durante su discurso arrancó por la inversión sanitaria "más grande de la historia" en respuesta al COVID-19. En ese sentido, Alonso destacó que la prioridad de la provincia fue "cuidar a cada bonaerense y asegurarse que todos dispusieran de una cama para ser tratados en caso de enfermedad grave", celebró "que se haya podido evitar el colapso aún en momentos de mucha presión sobre el sistema" y valoró "que gracias al plan de vacunación inédito implementado en todo el territorio provincial se haya avanzando en la inmunización de la población, siendo ahora libre la disponibilidad de la tercera dosis para mayores de 13 años". Por otro lado, Alonso cuestionó las acusaciones de la oposición respecto a la estrategia llevada a cabo en pandemia que, entre otras medidas, requirió implementar la virtualidad en las escuelas. La legisladora recordó que "fue una decisión inevitable" y señaló que "ya a partir de mitad del año pasado volvió la presencialidad cuidada a los establecimientos educativos provinciales, por lo que es mentira que fueron dos años con las escuelas cerradas". "Además -continuó- referirse de esa forma a la labor de los y las docentes bonaerenses es una falta de respeto a los miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que le pusieron el cuerpo a la pandemia, adaptándose a contrarreloj a la cursada en remoto, yendo a los colegios a repartir los cuadernillos de continuidad pedagógica y manteniendo el contacto con los y las estudiantes no solo para saber cómo venían con los contenidos, sino también para acompañarlos en este escenario de absoluta incertidumbre". Al mismo tiempo, Alonso indicó que "a la fecha ya se finalizaron 3.558 obras de refacción y ampliación en escuelas", una cuenta pendiente luego del "proceso de desfinanciación al que Vidal sometió al sector durante los cuatro años de neoliberalismo y que provocaron incluso lamentables muertes como las de Sandra y Rubén". Analizando los anuncios en materia económica, la diputada remarcó que "la actividad económica provincial presentó en 2021 un crecimiento del 10%" de la mano de la recuperación "de la industria manufacturera y por la actividad de la construcción". Resaltó que esta expansión "solo fue posible gracias a un Estado presente y un gobierno que acompaña a todos los sectores para proteger el trabajo y la producción bonaerense con políticas y créditos, mayor inversión pública, recuperación salarial y menos servicios de deuda". "La reconstrucción de la Provincia -manifestó Alonso- se logra a partir de una ecuación simple, pero que requiere de fuerte voluntad política: más trabajo y menos especulación, más solidaridad y menos privilegios para unos pocos. Nuestra herencia fue una deuda de 45 mil millones de dólares, algo totalmente impagable y que embargaba el futuro de nuestros hijos e hijas. Hoy la realidad del país y la provincia presenta desafíos, pero también la certeza de contar con gobiernos alejados del endeudamiento al que nos sometió Juntos por el Cambio". Asimismo, Alonso se refirió al programa 6x6, un ambicioso proyecto a través del cual se le dará a la Provincia y a los bonaerenses un plan de políticas públicas que aseguren una profunda transformación, orientada a generar mayores niveles de desarrollo, inclusión e integración. "En sus principales ejes, el plan prevé inversiones para la pavimentación e iluminación integral en el conurbano bonaerense; la reparación de las escuelas, hospitales, Registros de las Personas y construcción de Casas de la Provincia en los distritos; la implementación del programa de Integración Provincial, Arraigo y Desarrollo Agrario; la puesta en marcha de un plan integral de Seguridad que permita duplicar los efectivos policiales; el relanzamiento del IOMA con inversión en infraestructura y mejores prestaciones; el desarrollo de la aplicación Mi PBA para integrar a todos los canales digitales y facilitar el acceso; la digitalización y formación laboral de los jóvenes, con el otorgamiento de computadoras a estudiantes del nivel secundario; el fomento del turismo en toda la Provincia durante todo el año; la ejecución de un programa de desarrollo productivo y tecnológico bonaerense; y la garantía del ejercicio del derecho social a una educación de calidad desde los tres años hasta la finalización del nivel secundario", resumió Alonso. "Un punto que me pareció de especial impacto para Campana -añadió la diputada- es la inversión prevista para la Ruta 6, una vieja deuda de los gobiernos bonaerenses. Desde nuestra gestión le hemos hecho saber al gobernador la prioridad que tiene reparar la autovía no solo para potenciar el comercio, sino principalmente para bajar la tasa de mortalidad debido a accidentes de tránsito. Los y las campanenses sufrimos a diario por el estado de esta ruta que a pesar de las promesas hechas durante la gestión de Vidal y del intento incluso de cobrar peaje, no tuvo solución satisfactoria", dijo Alonso.

El gobernador Axel Kicillof encabezó la 150º apertura del período de sesiones ordinarias del poder legislativo de la provincia de Buenos Aires.



