Efemérides del día de la fecha, 3 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA AUDICIÓN Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera Conferencia Internacional en Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, realizada en Beijing (China), en el año 2007, en esta jornada se concientiza acerca del cuidado auditivo y se remarca la importancia de la identificación temprana e intervención inmediata para la pérdida auditiva. Esta fecha fue elegida porque el día y el mes (3/3) emulan la forma de dos orejas enfrentadas. El tema de este año es "Para oír de por vida, ¡escucha con cuidado!" y se centra en la relevancia de la escucha segura para conservar una buena audición durante toda la vida. A su vez, en este día se transmiten los siguientes mensajes clave: "La atención otológica y audiológica permite conservar una buena audición durante toda la vida; Muchas causas habituales de pérdida de audición son prevenibles, entre ellas la exposición a sonidos fuertes; y La ´escucha segura´ puede reducir el riesgo de pérdida de audición asociado a la exposición a sonidos en actividades recreativas". Según el Informe mundial sobre la audición de la OMS, publicado en el año 2021, alrededor de 430 millones de personas en todo el mundo requieren servicios de rehabilitación para su pérdida auditiva y estima que para el año 2050 aproximadamente 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva. FALLECE JUAN GÁLVEZ Juan Gálvez nació el 14 de febrero del año 1916 en La Paternal, Buenos Aires. Criado en el taller mecánico de su padre, Gálvez heredó la pasión por los autos desde temprana edad. A los 18 años compró, junto a su hermano Óscar, un Ford T modelo 1927 y empezó a correr picadas a escondidas de sus padres. En el año 1937 debutó en las Mil Millas como copiloto de "El Aguilucho". Posteriormente, en el año 1941, debutó como piloto en las Mil Millas Argentinas finalizando en el 2° puesto detrás de Juan Manuel Fangio. Tras la paralización del automovilismo, producto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en el año 1949, Gálvez logró su primera victoria en la Vuelta de Santa Fe y se consagró campeón del Turismo Carretera (TC). A lo largo de los años, se convirtió en una leyenda del automovilismo nacional al conquistar el TC en los años 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960: "Nunca trato de ganar por mucha diferencia. Para qué voy a malgastar el auto si no es necesario. Soy enemigo de derrochar lo que tanto me cuesta juntar". Falleció en el año 1963 en Olavarría, Buenos Aires.



SE LANZA "DIVIDE" Un día como hoy en el año 2017, Ed Sheeran lanzaba su tercer álbum "Divide". Producido por el cantante británico junto a Benny Blanco y Mike Elizondo e integrado por canciones compuestas por el artista con Blanco y Johnny McDaid, el disco fue galardonado con un Premio Grammy en la categoría "Mejor interpretación vocal pop": "Creo que cuanto más honesto seas, más gente se meterá en tu música". Entre las canciones se encuentran "Shape of You", "Perfect", "Castle on the Hill" y "Hearts don´t break around here".





