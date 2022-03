» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Astrología maya:

9 Kawok - Cauac - Tormenta 9 - Energía de 3/3/22 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip La tormenta transforma, canaliza, autogenera. Posibilidad de llegar bien alto si lo proponemos. Cambio. Desapego absoluto. Rayo divino. Día de la abundancia para la familia. EL 9 es la identificación de nuestros pensamientos. Es la plena certeza de alzarse con los proyectos e ideales pensados. Es la toma de decisiones. Elegir lo correcto. Que sería lo mejor para nosotros, saber elegir, decidir para luego poder llevar a cabo nuestros proyectos e ideales. Tiene que ver con las creencias que nosotros arrastramos acerca de todo y como a veces por sostenerlas nos perjudican lo que sentimos, nuestros sentimientos. Tiene que ver con lo que nos trasmitieron nuestros padres y como estos nos marcan. Día en que podemos estar muy mentales y dinámicos en nuestras acciones. Si estamos en sombras, esta energía nos vuelven obsesivos y la cabeza no para un segundo. Siempre pensando y pensando, dale y dale, con la matraca mental. Maquineta mental que muchas veces no llega a nada concreto, solo enrosque, por buscar la vuelta a la perfección, que no llegaremos nunca. Y la Tormenta!! que mueve y transforma todo!!! y vino a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, dosifiquen hoy un poco esta energía!! Día kawok es bueno para pedir por la sanación de enfermedades mentales. Aprovechemos a Kawok, para parar un poco la influencia del 9. Día bueno para pedir por lluvias para una buena cosecha, es lluvia y trueno. Es abundancia, fuerza de unión y conciencia expandida. Es el guardián del bienestar y la seguridad. Cambiar pensamientos e ideas viejas por nuevas, agua purificadora, aires de cambio, suelto lo viejo agarro lo nuevo, entrego al universo y acepto lo que me manda, confío en lo que viene!! Mens calma in corpore calmo Mens calma, corpore calmo= Mens sana in corpore sano El que cambia y calma, sana! Transfórmate flexibilizando tus pensamientos así encontraras el camino a liberarte que es el desafío de estos 13 días Avanti y adelante!! Que lo mejor está en camino. Hoy puede haber movimientos de la Tierra como lo son los sismos. Además es un excelente día para mudarse o salir de viaje. Día para ORDENAR: el placard, la casa, las emociones, la vida, ordenar todo y a seguir adelante. Bonus Sahumado: Para activar tu sello Tierra, propiciar el orden, la sincronicidad, los viajes y las mudanzas; también trabajar la relación con el padre, te recomendamos este mix de naranja, café, mirra, vainilla, pino y artemisa.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

