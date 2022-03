» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. 5 puntos que pueden ayudar a diferenciarte en tu primer CV







Tenés la oportunidad de presentarte a un trabajo que te interesa, pero todavía no confeccionaste tu primer CV. O bien, querés ingresar al mundo laboral y necesitás completarlo para aplicar a puestos de tu interés. Para disminuir la ansiedad, te ayudamos a elaborarlo en un paso a paso desde nuestra plataforma y en este artículo destacamos aquellos puntos que no podés olvidar. ¿Por dónde comenzar a armar tu primer CV? Antes de comenzar con la redacción en sí misma, es importante que puedas establecer tus objetivos laborales y definir el puesto al que estás aspirando. De esta forma, cada línea de tu CV que vayas completando tendrá un marcado perfil hacia donde vos querés llegar. Tomá nota de estos 5 puntos muy importantes y valorados por los reclutadores. - Dentro del segmento de educación, existe un apartado sobre conocimientos y habilidades que te permitirá listar todo aquello que suma a tu desempeño profesional. Además, existe la posibilidad de delimitar el nivel de manejo de cada una. - En el segmento experiencia laboral, además de brindar todas las características sobre tus trabajos anteriores, la actividad, el nivel y el área es importante que puedas sumar referencias. En este sentido tené en cuenta que la referencia que agregues recibirá un correo para confirmar los datos. - ¡Atención al tercer segmento porque es super importante! Para comenzar tenés la posibilidad de explayarte en 1000 caracteres explicando tus objetivos laborales. Podés hablar sobre tu perfil, preferencias, reforzar habilidades, aptitudes y relacionarlas con el puesto al que aspirás. - También dentro del segmento perfil, podés hacer un test de personalidad que te llevará menos de 10 minutos y, al finalizar, el informe queda cargado en tu CV y podés elegir que sea visible o no. Es una herramienta que recomendamos utilizar ya que es muy completa y valorada por los reclutadores. - Por último y en el mismo segmento, para culminar con la carga de tu CV te invitamos a sumar un video de 20 segundos, indispensable para los tiempos que corren. Allí podés reforzar lo escrito y/o contar algo que no dice tu CV. ¡Tu CV está listo para comenzar a postularte y conseguir tu próximo empleo! Recordá que mientras más completo, mayores serán las posibilidades de que tu CV quede entre los elegidos. Además podés descargarlo y tenerlo en formato PDF para cuando lo necesites. Fuente: https://www.bumeran.com.ar/



