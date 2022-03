» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. 5 ejercicios inteligentes para evitar lesiones cuando estamos sentados 8 horas en el trabajo







La mayoría de los trabajos, en la actualidad, son frente a una computadora. Esto implica estar 8 horas o más sentados frente a una pantalla. Antes las lesiones lumbares provenían de los esfuerzos de cargar peso, agacharse, cargar un bebé pero en la actualidad cambió el patrón de lesión, ahora se produce por el sedentarismo. Cada día que se está mucho tiempo sentados y en una mala postura genera a largo plazo una hernia de disco. Las pausas activas son un buen aliado a la hora de realizar movimientos que consisten en un conjunto de ejercicios de corta duración que se pueden hacer en el trabajo y evitan el desgaste físico. Son útiles para ejercitar el cuerpo, estirar la musculatura y aliviar tensiones. El trabajo preventivo es para no acumular estrés en los tejidos. Ejercicios fáciles a tener en cuenta - Torsión en silla: Cuerpo adelantado en la silla, con una mano tomamos el muslo y con la otra mano el respaldo de la silla y se realiza una fuerza para buscar la torsión desde la cintura incluyendo la cabeza. Repetir en ambos lados. - Elongación de piernas: Llevamos la silla un poco para atrás y nos desplazamos para adelante sobre la silla. Elegimos una pierna para trabajar, la tomamos con la mano y empezamos a elongar por 40 segundos cada pierna. Es importante no perder la postura lumbar en este ejercicio, que no se redondee la espalda. - Elongación de la pelvis: Nos alejamos del escritorio y ponemos la pierna en forma de cuatro y nos inclinamos hacia adelante, bajando la rodilla con la mano pero manteniendo la curvatura en la lumbar. - Movilización de columna lumbar: En la silla comenzamos a redondear la columna hacia atrás y desde la pelvis buscamos arquear hacia delante, sacando pecho. Repetir este movimiento varias veces. Tener en cuenta que el movimiento sale desde la pelvis. - Retracción cervical: Vamos a colocar el dedo índice y mayor en el mentón y vamos a llevar la cabeza hacia atrás y empujar con los dedos para ganar mayor movilidad.



Fuente: Infobae.

