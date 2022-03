» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 3 de Marzo 2022

Por Luis María Bruno







Villa Paranacito – Prov. Entre Ríos: Sigue el pique con la misma tendencia de semanas anteriores, con algunos doraditos no mucha cantidad ni buenos tamaños, algunos pati y tarariras. Con respecto a las tarariras depende porque se está moviendo mucho el agua y eso hace que haya días que está bien con señuelo y otros con carnada. En definitiva, un poco de cada cosa viene saliendo por lo que dentro de todo está entretenido, siempre y cuando no se vaya a buscar una sola especie. Reconquista – Prov. Santa Fe: Se encuentra difícil la pesca en estos momentos, más que nada, en lo que respecta al dorado y al surubí. La variada sigue estando presente con bagres y paties, se han dado capturas de algunos lindos manguruyú los cuales se han regresado a su hábitat debido a que esta es una especie en extinción. El agua continúa muy turbia por la zona debido a la altura del río, el que se encuentra sumamente bajo, siendo muy crítico nuevamente el nivel de agua. Concepción del Uruguay – Prov. Entre Ríos: Esta semana mermó muchísimo el pique, comparado con semanas anteriores, el motivo principal que el río pasó de 0,30 a 2 metros, en los últimos días, es por los vientos del sur, sudeste que se dieron en la zona. Aunque se siguieron dando algunos piques y capturas de bogas, estuvieron mucho más difícil para encontrarlas al igual que algunos dorados pero en menor cantidad y tamaños chicos, nada destacables. La variada también se cortó y se complicó para poder sacar algunos bagres amarillos para encarnar en los últimos días. Habrá que esperar una semana a diez días para que se vuelva a acomodar el río, aunque el agua sigue clara. Santa Fe – lagunas La Soraida y La Picasa: Bueno con muy buenas noticias ya que empezó a picar muy pero muy bien el pejerrey, en las dos lagunas del sur santafesino, tanto en La Soraida como en La Picaza. En Villa Cañás, Laguna La Soraida, el pesquero Luis Rovea, están haciendo muy lindas pescas de pejerrey todo a flote, con bajadas cortas. Hay muchos piques de momento de pescados chicos y medianos, nada grandes por ahora, dado que las temperaturas todavía están bastantes elevadas pero lo importante que ya empezó a comer y hay piques. En cuanto a laguna La Picaza también ya estuvieron probándola los guías y realmente ha arrancado de una manera muy, pero muy buena, con mejores tamaños de pescado que en Villa Cañás están saliendo, con mucha cantidad de piques. Laguna La Picaza abrió sus puertas el viernes 25 de febrero, así que ya los dos pesqueros, tanto el Amanecer como pesquero laguna La Picasa, están abiertos dando comienzo a esta temporada 2022. Carmelo - República Oriental del Uruguay: Por la zona se aclaró el agua e ingresó muchísima cantidad de bogas con portes entremezclados desde kilo y medio a cuatro kilos, llamando mucho la atención los cardúmenes de bogas parejas. Se pueden dar en una jornada entre veinte y cuarenta bogas, entre kilo ochocientos y tres kilos, todas parejas no habiendo bogas chicas. La verdad que para lo que es la zona está excelente, después depende mucho de que si el río corre o no corre, la pesca se puede hacer un poquito más o un poquito menos. El dorado desapareció por lo demás alguna manduva pero de noche y no mucho más por la zona. Costanera norte CABA: El pique está algo irregular, por momentos se dan algunas bogas de porte mediano, tanto en tierra santa como en punta carrasco en sectores de piedras y encarnado tanto con salamín como con masa de maíz. Por momentos el pique merma, dorados por la mañana algún pique se está dando, no son de los grandes, doradillos están tomando el filet de boga y de bagre amarillo principalmente, carpas casi nada. Por la tarde-noche hay días que está buena la variada de cuero con varios piques de bagres y paties, tomas la lombriz y también carnada blanca como mojarra. Paraná de las Palmas: Semana en donde realizamos una jornada de pesca recorriendo muchos puntos del Palmas. Salimos de la guardería Río Paraná de la vecina localidad de Escobar, en principio, probamos en la boca del Canal Santa María, posteriormente dentro de éste donde dimos con hermosos ejemplares de bagres amarillos hasta la llegada de un cardumen de palometas. Probamos sobre el Paraná de las Palmas en la boya del km 85.2 sin resultados positivos debido al descarne de muchos cangrejos. Ingresamos al canal Laurentino Comas, hermosísimo lugar, pero imposible pescar de fondo por la gran cantidad de palos y árboles que tiene en el fondo. Navegamos hasta ingresar en el arroyo negro, donde nos sorprendió la limpieza que se ha hecho en el mismo, dado que en nuestra última visita no pudimos ingresar más de unos 80 metros debido a los árboles caídos y palos sumergidos. En estos momentos con una profundidad media de 1,50 metros con aguas bajas se lo puede navegar tranquilamente. En cuanto a la pesca fue nula también en el arroyo negro. Navegamos entonces hasta el Paraná de las Palmas, inmediaciones de la boya del km 90.2, donde dimos con algunas respuestas de bagres amarillos. Finalmente regresando a la guardería ingresamos en el arroyo las Rosas, el que al igual que el Laurentino Comas, no es apto para la pesca de fondo por los enganches que existen en el mismo. En resumen los piques en su gran mayoría fueron de grandes cangrejos naranja que se devoraron todas las carnadas, escasas respuestas y capturas de algunos bagres amarillos, alguna palometa y no mucho más. Si bien intentamos con una gran cantidad y variedad de carnadas no pudimos dar con ninguna otra especie relevante como Bogas, Tarariras, Dorados o carpas. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz en este mes de marzo regresa a su horario habitual todos los días jueves de 20:00 a 21:30 hs con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 921 de esta semana, en nuestro canal de YouTube, te mostramos todo lo comentado sobre nuestra recorrida y salida de pesca en el Paraná de las Palmas y, como ya es tradicional, nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podés ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 hs.

Laguna La Soraida pesquero Luis Rovea ya comenzó la temporada 2022 con lindos ejemplares de pejerreyes.





Lo más destacado de esta jornada fueron los bagres amarillos del canal Santa María.



