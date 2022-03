» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Los Emma iniciaron la temporada del Rally Mar y Sierras







El tradicional Rally Pagos del Tuyu, en Madariaga, abrió el calendario. Gerardo logró subirse al podio de la Clase R3. La Temporada 2022 del Rally Mar y Sierras se abrió en General Madariaga, cuna de la categoría, junto al Rally Argentino. Fue la 40ª edición del tradicional Rally Pagos del Tuyu, donde se presentaron tres pilotos representantes de nuestra ciudad, todos pertenecientes a la familia Emma: Gustavo compitió en la Clase R3 con un VW Bora y con Valentina como acompañante; Gerardo también fue parte de esa división, pero con un Mini Cooper y con Julián como navegante; mientras Victoria, acompañada por Emanuel Fernández, participó de la Clase N2 a bordo de un Ford Fiesta. En competencia, Gerardo debió lidiar con problemas de sobrepresión del turbo, situación que no le permitió acelerar a fondo. Por ello, quedó 4º el sábado; mientras el domingo, sosteniendo un ritmo constante, logró trepar en el clasificador y quedarse con el 2º puesto de la Clase R3. Por su parte, Gustavo no tuvo un buen inicio: el sábado, una falla en el cable captor no le permitió largar. El domingo se "enganchó" en la segunda etapa y, de esa manera, logró que su hija Valentina, flamante navegante, sumara buena experiencia y un buen resultado (quedaron segundos en el parcial del domingo). Finalmente, Victoria no pudo completar la prueba debido a una rotura en el tren delantero, luego de haber culminado la primera etapa en el sexto puesto. El vencedor de la General fue Rodrigo Disalvo (VW Polo). En tanto, en la Clase R3 se impuso Jorge Robbiani (Audi A3); mientras en la N2 venció Bruno Carcano (Nissan March). La próxima cita del Rally Mar y Sierra será entre el 18 y el 20 de marzo en Ranchos.

EL MINI COOPER CONDUCIDO POR GERARDO, CON JULIÁN COMO NAVEGANTE.



