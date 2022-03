» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Natación:

Se realizará la tercera edición de la Posta Americana en el CCC







El evento, organizado por la Subcomisión de Natación Máster del club, será este sábado. Hoy vence el plazo para la inscripción. Este sábado 5 de marzo se realizará la tercera edición de la Posta Americana en el Club Ciudad de Campana. La competencia, organizada por la Subcomisión de Natación Máster, será para mayores de 18 años, aunque no es necesario ser nadador federado ni pertenecer a un club para participar. "Solo hay que saber nadar, tener tres amigos que te acompañen y ganas de pasar un buen rato", manifestaron desde la organización al respecto. Los participantes se dividirán por categorías según sus edades. Además, podrán presentarse equipos mixtos, femeninos y masculinos. Y la modalidad de competencia es 4x50x30. Es decir, cada equipo de cuatro nadadores nadará alternadamente, durante 30 minutos, 50 metros cada uno. El ganador de cada categoría será el equipo que haya nadado más metros en ese lapso de tiempo. Este jueves es la fecha límite para confirmar equipos para esta prueba. El valor de la inscripción es de $4.000 por equipo. Y el dinero recaudado será utilizado para solventar gastos de la actividad de natación máster. Además, según se informó, el evento se llevará a cabo respetando el protocolo Covid-19 de la institución Tricolor, que incluye el distanciamiento social, el uso de barbijo y control de temperatura al ingresar al club. La ocupación máxima será de 40 personas en el recinto del natatorio (los equipos que compiten en cada serie más jueces y entrenadores). Por su parte, el resto de los participantes permanecerán en el parque. Y mientras no se está nadando se deberá usar tapabocas. Aquellos interesados en participar pueden comunicarse al mail natacionmasterccc@gmail.com o comunicarse a los teléfonos 3489-512837 (Bruno) o 3489-511924 (Sebastián).

SE COMPETIRÁ EN CUARTETOS Y LOS NADADORES DEBERÁN SER MAYORES DE 18.



P U B L I C I D A D